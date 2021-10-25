六合彩萬聖節金多寶│8000萬頭獎明攪珠　10.26要中獎必靠這個字

「8」字當旺！本年度六合彩萬聖節金多寶攪珠將於明晚（26日）舉行，在6,000萬元金多寶帶動下，估計頭獎基金高達8,000萬元。截止今午（25日）2時，投注額已衝破6,000萬元。要在10月26日中六合彩頭獎，一個「發」字不可少，香港賽馬會指，在最近5次同樣於10月26日舉行的六合彩攪珠，中獎號碼包括特別號碼，都攪出與「發」同諧音的「8」字號碼，各位不妨可作參考。



六合彩萬聖節金多寶攪珠將於明晚9時30分舉行，獎券上周四晚起現已開售，截止售票時間為明晚9時15分，截止今午（25日）2時，投注額已逾6,000萬元。

10.26攪珠「8」字當旺 金多寶常見相連號碼

今年萬聖節金多寶將於10月26日舉行，原來在最近5次同樣於10月26日舉行的六合彩攪珠中，都攪出包含諧音「發」的「8」字號碼。馬會又回顧最近8次金多寶攪珠，發現均有攪出相連號碼。

▼近5次10月26日六合彩中獎號碼▼



攪珠年份：攪出號碼（包括特別號碼）

▼2019▼1、17、24、30、40、49 (48)

▼2017▼4、5、20、29、35、38 (36)

▼2013▼6、15、30、38、47、48 (40)

▼2010▼3、8、14、20、33、41 (32)

▼2006▼5、8、13、17、26、41 (22)

▼近8次金多寶攪珠中獎號碼▼



攪珠日期/金多寶/攪出號碼（包括特別號碼）

▼21/ 9/ 2021▼中秋金多寶▼14、15、25、26、32、45 (2)

▼1/ 8/ 2021▼暑期金多寶▼1、4、9、21、36、42 (3)

▼1/ 2/ 2020▼新春金多寶▼3、5、30、31、43、48 (13)

▼2/ 1/ 2020▼新年金多寶▼15、17、29、30、34、37 (40)

▼29/ 10/ 2019▼萬聖節金多寶▼2、10、13、19、20、24 (17)

▼10/ 9/ 2019▼中秋金多寶▼11、12、13、28、43、49 (47)

▼25/ 7/ 2019▼暑期金多寶▼7、10、11、16、18、35 (43)

▼16/ 4/ 2019▼復活節金多▼11、20、30、32、33、43 (34)

▼9月21日中彩金多寶市民購票情況▼



▼近3期萬聖節金多寶頭獎投注法▼



▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

