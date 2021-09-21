六合彩中秋金多寶頭獎一注中派8600萬　7個幸運號碼有得對

今晚中秋節有發橫財夢機會！受疫情影響、闊別一年的六合彩中秋金多寶於今晚（21日）中秋佳節攪珠，頭獎10元一注獨中料可獲高達8,000萬元彩金。馬會公布今晚有一注獨中，幸運兒取得8,600萬元。



根據賽馬會紀錄，近5期中秋金多寶，共有8位/批幸運兒中頭獎，當中6條頭獎彩票是以複式彩票中獎。翻查紀錄，2019年的總投注額為1.59億元，今次攪珠投注在晚上9時15分截止，投注額達1.779億元，打破中秋金多寶紀錄。



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六合彩中秋金多寶攪珠結果。（馬會直播截圖）

今晚攪出號碼為：14、15、25、26、32、45；特別號碼為：2

頭獎有一注中，每10元一注派彩近8,600萬元，據悉幸運兒在投注站買彩票。

六合彩中秋金多寶頭獎一注中，每10元派近8,600萬元。(馬會網頁截圖）

中午時分，不少市民紛紛前往購買彩票。雖然天氣不穩乍現驟雨，但曾出現頭獎彩票北角馬寶道投注站仍大排長龍，亦有市民專程前往曾出現頭獎幸運兒的投注站冀「增加運氣」，其中歷年產量最高的中環士丹利街投注站，因裝修關係尚未重開，不少市民摸門釘，需改到其他投注站。

六合彩中秋金多寶將於今晚（21日）攪珠，估計頭獎基金高達8,000萬元。(香港賽馬會圖片)

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