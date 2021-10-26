的士投訴較上季升6成　拒載按季飆9成　一司機罪成罰1,200元

的士服務質素良莠不齊，交諮會交通投訴組最新發布的今年第二季季報顯示，的士投訴個案有2,087宗，較上季升60.4%。當中，457宗投訴涉及拒載，佔所有的士投訴兩成。報告指出，上季有8位的士司機因違例駕駛定罪，其中一位的士司機因拒載而被罰款1,200元，而今季則已轉介388宗個案予警方跟進。

交諮會交通投訴組在今年第二季，共收到8,268宗投訴及建議，較上季增50.5%，較去年同季增9.9%。至於今年上半年，深水埗、屯門、觀塘3區是接獲車輛阻塞投訴最多的3區。



報告指，今年第二季收到的2,087宗個案中，涉及士司機違規行為的個案有2,028宗，主要涉及拒載（457宗）及舉止無禮及不守規矩（354宗）。當中，拒載問題於今季急增，較上季升91.2%，較去年同期則升1.7倍。的士司機駕駛行為不當及兜路亦分別收到518宗及426宗投訴。

1司機濫收車資罰$800 3司機沒展示司機證罰$300至$500

報告又總結今年第一季的士司機被定罪數字，共有26宗的士司機因投訴被票控的個案，有18位的士司機被法庭裁定違例駕駛，罰款最重的一位的士司機，因拒載而被罰款1,200元，另有司機因在的士站沒有接受租用而被罰款1,000元；有3位的士司機未有展示司機證被罰300至500元，一位的士司機因濫收車資被罰800元。

交諮會交通投訴組亦在今年第二季內轉介了388宗個案予警方處理，現已有24宗個案被票控，有184宗投訴人撤銷投訴，亦有69宗警認為無足夠證據進一步處理。

小巴投訴急增7成

公共小巴服務今季接獲投訴亦急升，共有1,491宗，較上季升70.6%，較上季同期升47.9%。報告指，所有投小巴投訴中，綠色專線小巴佔92.8%，當中涉及服務水準的個案有89.5%。1,383宗綠色小巴投訴中，最多人就員工行為及表現投訴，佔約3成，而服務班次及駕駛行為不當亦分別佔26.2%及21.7%。

新巴投訴增逾一倍 最多人投訴服務班次

專營巴士服務共收到2,870宗投訴及建議，當中新巴的投訴升幅最明顯，共有652宗，較上季320宗增逾倍，較去年同期157宗升逾3倍，今季有逾7成（466宗）來自服務班次投訴。雖九巴收到的投訴為專營巴士服務中最多，有1,232宗，但以每百萬乘客人次計，則只有6.03宗投訴及建議，為嶼巴之外，第二低的巴士公司。以每百萬乘客人計的投訴及建議，新巴最嚴重有27.07宗，其次為龍運15.74宗。

現時有部分巴士會停泊在街道上，報告又指出，有一名市民投訴夜間停泊在天水圍橋發街的巴士，每早5時發出過量噪音，造成滋擾，運輸署跟進後，把原來容許16輛九巴和龍運巴士通宵停泊的數目由16輛減至7輛，而泊車時間由晚上11時至翌日早上7時，調整至晚上8時至翌日早上8時。

深水埗、屯門、觀塘車輛阻塞投訴排全港首三位

報告亦就車輛阻塞作專題，指出2020年深水埗區及觀塘區的車輛阻塞投訴分別增161.8%及90.9%，觀塘於今年首半年的投訴雖減少約4成，但仍為全港投訴最多首3位。車輛阻塞主要是由違例泊車及車輛等候過久引致。

今年首半年的車輛阻塞投訴數字雖普遍在全港各區有改善，但屯門區反升33.8%，並一躍至全港最多投訴第二位，超越觀塘。報告指，已把有關投訴轉交運輸署、警方及其他相關部門考慮和採取跟進行動。