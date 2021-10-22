直擊的士偷車黨　失車行走多區疑作不法勾當　車行靠黑盒尋車

「的士偷車黨」一個月內三次犯案，至少兩宗疑為同一人犯案。有的士管理公司兩架的士分別在長沙灣及屯門被盜，幸車內有安裝黑盒及GPS定位系統，兩車最終尋回，但一架被盜的士換掉車牌，未有犯人落網。

翻查行車紀錄片段，偷車賊在凌晨時份出沒，疑有同伙看哨，整個犯案過程不足兩分鐘，但賊人未有匿藏被盜的士，反在多區行駛逾100公里，期間更有「落錶」，管理公司最終在旺角停車場及長沙灣路邊尋回失車。

管理公司負責人指，偷車賊估計類似事件會陸續有來，擔憂偷車賊以其的士營運及作不法勾當，籲業界提高警覺。



偷車賊在凌晨時份出沒，疑有同伙看哨，整個犯案過程不足兩分鐘，但賊人未有匿藏被盜的士，反在多區行駛逾100公里，期間更有「落錶」，在拆車CAM時被拍攝到容貌。（受訪者提供車CAM片段）

全港現時約有18,000架的士，疫情下堂食及夜更活動減少，夜更沒營運的士愈來愈多。的高新天地有限公司管理逾400架的士，旗下接連有兩架的士被盜，案件分別於9月23日在長沙灣順寧道，以及10月19日（本周二）於屯門建發街發生，更疑為同一人犯案。

偷車期間，有一對可疑男女走到排檔前，在對面馬路望向的士，逗留超過半分鐘，疑似看哨。當偷車賊得手後，他駛到二人面前停車，疑似讓二人登車。（受訪者提供車CAM片段）

兩分鐘開鎖 疑有同伙看哨

該公司向《香港01》提供兩架的士行車紀錄儀影片。第一次偷車發生在9月23日凌晨約2時，該名身穿黑衫短褲的偷車賊先在順寧道一架的士附近徘徊，疑似開鎖不遂才來到被盜的士車前解鎖，過程中錄到疑為賊人嘗試解鎖的聲音，整個偷車過程不足兩分鐘。

偷車期間，有一對可疑男女走到排檔前，在對面馬路望向的士，逗留超過半分鐘，疑似看哨。當偷車賊得手後，他駛到二人面前停車，疑似讓二人登車。其後，偷車賊嘗試拆除車內攝影機，意外地錄到他的容貌，更攝到後座有乘客的畫面。偷車賊最終約2時半停泊在偏僻路邊拆除所有攝影機。

另一次偷車事件發生在10月19日凌晨約1時，司機把車停泊在屯門建發街，同一名偷車賊今次身穿軍綠色短衫、黑色長褲，他在偷車期間有途人經過，惟沒被發現。

偷車賊嘗試拆除車CAM時，意外地錄到他的容貌，更攝到後座有乘客的畫面。（受訪者提供車CAM片段）

▼9月23日的士被盜▼



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一車換車牌 另一車壞咪錶

該的士管理公司行政總裁劉秋生指，他們在的士上安裝了黑盒，設有GPS定位系統，最終兩架失車分別在旺角洗衣街停車場及長沙灣興華西街掘頭路尋回，第一架在停車場找回的失車車牌也被換掉，另一架的士則收費錶被毀壞，兩架失車的攝影機全部被毀。

劉秋生表示，兩架的士在凌晨分別行駛了200多公里及80公里，第一架的士更有「落錶」，合共做了800元生意，他不排除偷車賊會做生意，但更擔憂賊人偷車作非法勾當，惟暫沒有進一步證據。但是，他認為該偷車賊是有同伙及負責看哨，並指拍攝到有人坐在後座。

偷車賊嘗試拆除車CAM時，意外地錄到他的容貌。（受訪者提供車CAM片段）

▼10月19日的士被盜▼



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兩失凌晨行駛約100公里 業界憂偷車作非法勾當

他指出賊人除手法純熟外，並且熟悉行情，能清晰知道何時何地落手，偷車時間及成本十分少。「今日偷完呢架，聽日偷第架都好方便。」他認為賊人並無刻意鎖定位置偷車，但第一次失竊的車輛在長沙灣，第二次找回失車的地點都在長沙灣，估計賊人十分熟悉此區。

他補充道，由於疫情下夜更活動減少，客量也大降，部份的士司機寧願提早收工，故此令賊人有機可乘。

的高新天地有限公司行政總裁劉秋生指，兩架的士在凌晨分別行駛了200多公里及80公里，第一架的士更有「落錶」，合共做了800元生意，他不排除偷車賊會做生意，但更擔憂賊人偷車作非法勾當。（梁祖饒攝）

▼10月19日早上尋回被盜的士▼



此外，他收到另一間車亦曾匯報類似事件，即最近一個月至少發生三宗。他指過往數年才有兩、三宗的士失竊，但近月類似事件愈趨頻繁，估計類似事件會繼續發生，呼籲業界警剔及留神，並建議安裝有GPS定位的儀器。

今年1至8月 368宗擅自取去交通工具罪案

警方表示，上述兩宗案件，分別列作「未獲授權而取用運輸工具」、「行使虛假文書」、「車內盜竊」，以及「發現通緝車輛」、「車內盜竊」，暫未有人被捕。

今年1月至8月，擅自取去交通工具罪案數字為368宗。