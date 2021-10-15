相隔26年再做交通運輸研究　料2025年完成　優先推提升的士服務

香港塞車及逼爆公共交通工具的問題日益嚴重，政府一直以來都是按1999年完成的第三次整體運輸研究，訂立的5大原則，制訂交通運輸政策，相隔20多年，運輸署向立法會交通事務委員會，提交就《交通運輸策略研究》的概要，指目標會在今年底批出顧問合約，預期在4年內，即2025年內完成。



概要中提出，政府將就使用道路空間、公共交通、綠色運輸，及加強與內地交通繫，4個範疇研究，並會在明年進行全港性的交通習慣調查，而個別較為社會關注的交通運輸議題，如提升的士服務質素，將會優先推展專題研究。



研推「泥鯭車」、「智慧公路」善用道路空間

文件中指出，市中心及來往市中心的路段，在繁忙日子及時段經常出現交通擠塞，認為不斷擴展運輸基礎設施非可持續方法，故會在策略中探討引入「智慧公路」等技術、使用新科技如自動駕駛等預防發生事故等，更指會探討按實時需求提供交通服務，舉例「合夥用車（Car Pool）」，即共乘概念，類似港人俗稱「泥鯭」。

▼3月16日，政府批准巴士公司加價▼



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新發展區擬引入無軌電車、巴士快速交通系統

公共交通服務方面，文件表示將維持以鐵路作為骨幹的公共交通系統，但會探討在新發展地區引入合適的新公共交通系統，包括無軌電車、巴士快速交通系統、自動駕駛車輛系統等。

巴士今年獲批「疫市」加價8.5%至12%，運輸署指，策略性研究內亦會探討利用來自道路管理及控制車輛增長措施的收入，改善公共交通服務及穩定車費。

▼《路線圖》電動商用車相關措施▼



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環境局今年亦公布《電動車普及化路線圖》，2035年停止燃油及混能新車登記。策略性研究內亦會就綠色運輸的標準及指引作檢討及制訂。

上周出爐的施政報告亦提出「北部都會區」，並加強與內地交通連繫，包括提出建兩條跨境鐵路，運輸署指，策略性研究中亦會探討如何改善並協調各項跨界公共交通服務，並就大灣區的最新運輸及交通服務，建議本地交通配套。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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運輸署表示，正制訂研究的具體安排，目標在今年年底批出顧問合約，顧問服務包括進行交通模擬和調查、交通網絡表現分析、運輸基建技術分析、電腦模型編寫和調試、制訂先導計劃和試驗、對建議進行財政評估和敏感度分析等。而運輸署亦會在明年進行全港性的交通習慣調查，目標2023年完成，並會就調查結果展開更新「整體運輸研究模型」的工作，作交通預測之用。整個研究料在2025年內完成。

在研究完成的未來4年內，運輸署表示，亦會就個別較嶄新，或社會較關注的議題優先推展專題研究，特別舉例提升的士服務質素的範疇，並會因應專題研究的實際進度，分階段就中期研究結果諮詢持分者。