渡華路消防局地基工程累港鐵東涌線隧道沉降　港府放寬指標准復工

港鐵東涌線九龍站與奧運站之間的隧道內一個監測點，上月7日個錄到沉降，位於渡華路的消防處大樓地基工程須停工。政府發言人今日（26日）公布現准復工，承建商會加設地下灌漿帷幕及在樁柱周圍進行地下預灌漿後，才繼續餘下的地基工程。政府引述承建商提交的工程分析，估算有關鐵路隧道的沉降幅度在28毫米內，不會影響鐵路隧道的結構安全，建築署及港鐵公司接納並調整監察指標為28毫米。據資料，事發前該處原先停工指標為20毫米。



港鐵九龍站與奧運站之間隧道曾錄沉降超標。（資料圖片/蔡正邦攝）

估算沉降幅度在28毫米內

港鐵東涌線九龍站與奧運站之間的隧道內，其中一個監測點的沉降紀錄，於今年9月7日錄得輕微超標達到20.27毫米，預設停工指標為20毫米，位於渡華路的搬遷消防局設施工程項目隨即停工。

政府發言人今日公布，有關工程獲准復工，承建商會在完成建議的緩解措施後，包括加設地下灌漿帷幕及在樁柱周圍進行地下預灌漿，才繼續餘下的地基工程。政府引述承建商提交的工程分析，依實際地盤環境和相關數據，估算有關鐵路隧道的沉降幅度在28毫米內，不會影響鐵路隧道的結構安全。建築署及港鐵公司遂接納把監察沉降停工指標調整為28毫米。

政府指，建築署、屋宇署及港鐵公司已再視察和確認現時有關鐵路設施結構安全。港鐵公司亦已獲徵詢並確認，復工不會對有關設施結構及運作安全構成不良影響。機電署及港鐵公司亦已再視察和確定鐵路狀況符合安全運作要求。機電署確認港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。