THE世界大學聲譽排名　內地17校打入200強創新高　港大躋身首50位

《泰晤士高等教育》（THE）公布2021年世界最佳聲譽大學排名，首兩位繼續由美國的大學包攬，第一位是哈佛大學。內地有17間大學打入全球200強，為有紀錄以來最多，清華大學更升至第10位。本港有四間院校上榜，港大位列最高，比去年「51至60位」有所提升，成功躋身首50位內。



▼打入全球首200位香港院校▼



內地清華大學首度排第10位

2021年THE世界最佳聲譽大學排名，哈佛大學及麻省理工學院蟬聯首兩位，英國牛津大學躍升兩位，排名全球第3位。

內地有17間大學打入全球200強，為有紀錄以來最多，上榜數量亦是全球第三多，第一位是美國，有57間上榜，其次，英國有25間。

內地清華大學比去年升三位，排名第10位。（網上圖片）

亞洲區院校方面，清華大學比去年升3級，排名全球第10位；北京大學升一位排第15位。日本有11間院校上榜，東京大學排第13位，比去年跌3級。新加坡國立大學維持排第24位。南韓首爾大學升4級，排第41位。

THE首席知識總監表示，內地首度有院校打入首十位，反映內地高等教育表現越來越受國際關注，料未來吸引更多學者和學生前往內地。

四院校打入200強 港大排第48位

至於香港的院校方面，有四間院校上榜，港大位列最高，排名第48位，比去年「51至60位」，有所提升。其餘三間院校「力保不失」，科大排名「91至100位」，中大排「101至125位」，理大則排第「126至150位」。

THE排行榜計算方法是以問卷形式，訪問全球十萬位具經驗及有發表論文的學者，再經加權後得出。