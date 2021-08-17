中國工科類大學排名獨佔鰲頭受矚　日媒：部分已超美國

近日，日媒發表文章指出，中國大學理工科排名大幅提升令人刮目相看，部分超越美國。



日本《現代商業》雜誌網站8月15日發表了一篇專欄文章，標題為《中國大學在「工科專業排行榜」上突飛猛進，超越已退出製造領域的美國》。文章作者為前日本大藏省（前最高財政機關）官員、經濟學者野口悠紀雄。

文章認為在各類世界大學排名中，中國大學排名大幅提升令人刮目相看。而之前，通常由美國大學常佔據各項排行榜的榜首，現如今，中國大學已能和美國大學並駕齊驅。具體到一些理工科專業的大學排名來看，中國大學獨佔鰲頭，相比之下美國大學幾乎沒了蹤影。

文章提到，在美國大學相對不太注重部分實用性理工學科的教育這一背景下，美國或許能吸引到工人，但卻吸引不到優秀的工程師。因此，像美國前總統特朗普（Donald Trump）那樣試圖重振傳統制造業的想法很難成為現實。

文章還羅列了英國教育組織「Quacquarelli Symonds」（QS）和泰晤士高等教育（THE）發表的最新世界大學排名數據。縱觀世界排名前20的大學，儘管美國大學所佔席位多、實力也十分強大，但中國頂尖大學已進入了世界「第一梯隊」，並且未來數量會進一步增加。而美國《US News世界大學排名》也頗具影響力，在其列出的全球20所頂尖大學中，美國佔15所，中國沒有大學上榜。

世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名。圖為亞洲首十院校。（香港01製圖）

但文章表示，如果細分到理工專業，在前20名中，中國有7所，其中清華大學位居第一，而美國僅有5所；如果把範圍進一步縮小到「機械工程」領域，那麼在全球前20的頂尖大學中，中國佔14所，而美國僅佔2所；在「電氣與電子工程」領域，全球排名前20的大學中，中國佔14所，美國僅佔1所。

「這些數據清楚地表明，中美兩國正在培養何種人才。」文章進一步分析此現象的原因稱，傳統的歐美大學普遍認為，像機電工程這類實用性學科的教育，不應由大學來完成。與之相反，中國鼓勵「產學合作」，所以中國湧現出很多「校辦企業」。

文章表示，美國已經退出了「製造」領域，但並沒有完全退出「製造業」。正如美國蘋果公司，已經變身為「沒有工廠」的製造業企業。因此，像美國前總統特朗普那樣試圖讓傳統制造業重振美國「鏽帶」，或許能吸引到工人，但卻吸引不到優秀的工程師。

在此背景下，文章分析稱，「現在，美國有人希望把半導體生產重新帶回美國，應對半導體短缺問題，但同樣因為缺少優秀的工程師，這種愚蠢的想法很難成為現實。」

值得一提的是，中國學術研究機構的發展勢頭已進入了日媒視野。8月10日，《日本經濟新聞》就曾發文援引日本文部科學省下屬研究所的最新報告稱，在被引次數排名前10%的科學類論文中，中國論文的數量首次超越美國，位列世界第一。

報道還特別提到，儘管先前美國在人工智能（AI）研究領域一直遙遙領先於其他國家，然而現在已有多項數據顯示，中國在該領域的主導地位正日益顯現。