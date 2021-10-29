足毽運動員患紅斑狼瘡症　堅持訓練屢奪獎　冀畢業後做體育老師

浸會大學精英運動員計劃為本地運動員提供透過聯招或非聯招途徑，申請入讀受大學教育委員會資助的學士學位課程。今年其中一位獲錄取的運動員是香港女子足毽隊的22歲成員閻諾，她自八歲便學習足毽，卻於初中時不幸確診紅斑狼瘡症，關節位置發炎疼病，更一度不能走路，需以輪椅代步，但她堅持繼續踢毽，「唔想因為病而放棄興趣」，但她需調節生活作息時間及訓練時間，以防止病情復發。



22歲閻諾曾多次代表香港參加世界比賽，更奪得數個獎項。（受訪者提供）

足毽在香港並不算是熱門的運動，甚至很多人都不知道香港有足毽隊參加世界各地的比賽。香港女子足毽隊的成員閻諾於今年透過浸大的精英運動員入學計劃入讀體育發康樂管理文學士三年級，她曾多次代表香港參加世界比賽，更奪得數個獎項，包括17年世界足毽錦標賽女子團體季軍及19年全國毽球錦標賽混雙季軍，得獎的背後，卻是比其他運動員付出更多的堅持及努力。

閻諾未有因紅斑狼瘡症放棄對踢毽的熱情。(張浩維攝)

閻諾自小便熱愛運動，於八歲時開始接觸踢毽並自此迷上，一直都有參加校隊訓練並參與比賽，卻不幸於初中突然全身出疹痕癢，關節位置發炎發痛，經診斷後確診患上紅斑狼瘡症。

紅斑狼瘡症是一種慢性的自體免疫性疾病，因不明原因促使免疫系統產生抗體攻擊自身細胞和組織。病發時會持續高燒、皮膚上出現紅斑，關節發炎疼痛，更會對紫外線敏感，不能受陽光照射。

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閻諾確診紅斑狼瘡症後，發炎疼痛的關節對踢毽有不少影響，更曾經一度連日常行走都成問題，「痛到行唔到，要坐輪椅」，更經接要入院治療，雖然已穩定病情，但由於對紫外線敏感，需儘量避免在戶外日曬，即使日常外出亦需塗上高度數的防曬霜。而運動訓練時間及生活作息亦需要作出調整，以防病情復發。

雖然面對重重困難，但閻諾卻未有放棄對踢毽的熱情，「玩咗13年，唔想因為病放棄」，她坦言患病初期打擊甚大，但抗病的經歷令她明白人生路途滿怖荊棘，加上教練的鼓勵，教會她堅持及永不放棄，一直以樂觀及平常心面對病情，亦一直堅持踢毽的夢想。

作為一名足毽運動員，閻諾認為足毽在香港的推廣不足，「好多人會諗到公園踢，但唔知有正規比賽」，她希望透過修讀體育及康樂管理文學士，將來可成為體育老師，向中小學生推廣足毽運動。作為學生運動員，則對今年因疫情取消的世錦賽及全國賽感到可惜，唯有保持訓練，為來年的比賽再作準備。