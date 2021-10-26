新冠肺炎｜近期95%屬輸入個案　醫管局︰已接種疫苗患者較快出院

衞生署及醫院管理局今日（26日）舉行簡報會，分析本港疫情趨勢。據統計，本港累計有12,328宗確診個案。自今年5月以來，大部份個案逾95%為輸入個案，過去一個月逾87%輸入個案涉及L452R或N501Y病毒株。

醫管局表示，按輸入個案有無接種疫苗，檢視他們住院期間有無病徵、肺片有否花、是否需要處方抗病毒藥物等資料，三方面的比例，已接種疫苗者與未打針者，都有明顯分別，已接種疫苗個案住院日數中位數為12天，未接種疫苗為15天。當局指，本港接種人口與目標仍有一段距離，呼籲市民尤其年長人士，盡快接種新冠疫苗。



據衞生署統計，本港經歷四波疫情，截至10月25日，共錄得12,328宗確診個案。自今年5月以來，大部份個案逾95%為輸入個案，平均每天有4至5宗輸入個案。過去四星期，130宗輸入個案，逾87%即114宗涉及L452R或N501Y，當中34%為Delta變異病毒株，主要來自菲律賓、巴基斯坦、印尼。

死亡率隨年齡增長而增加

確診個案病人性別比例，48%為男士、52%為女士，年齡由12天至100歲，18歲以下佔8%，60歲或以上佔24%。213宗死亡個案方面，18歲以下病人無人死亡，93%為60歲以上長者，死亡個案比例隨年齡增長而增加，80至89歲患者死亡率達23%，90歲或以上患者達32%。

本港截至10月25日，有459萬人已接種第一針疫苗，439萬人已接種第二針，佔符合條件人口分別68.2%、65%。60歲至69歲的接種率為59%，70歲至79歲為40%，80歲以上為14%。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅認為，現時接種數字與目標人口仍有一段距離，「年長人士的感染、嚴重併發症同死亡率風險非常之高，大家睇到海外情況，如果有一日，任何海外地方改變防控策略呢，個案可以上升得好快，而因為變異病毒株的散播，加上如果病毒進入香港社區，對一些未有好好疫苗保護的群組，將會造成好大規模的爆發。」他呼籲市民，尤其長者盡快接種新冠疫苗。

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近期確診輸入個案 近60%已打齊兩針

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，從5月1日至9月15日的輸入個案，18歲以上帶有L452R變異病毒株，首三天的病毒檢測呈現CT值為少於25，即屬較早期感染。131宗當中有78宗是已全面接種疫苗但「突破性感染」，70%為接種復必泰（BioNTech），20%為科興（Sinovac）。

（香港01製圖）

已接種疫苗較快出院

按患者有否接種疫苗分析，住院日數中位數方面，已接種疫苗者只需12天，未接種疫苗為15天。李立業表示，該局曾檢視個案住院期間有否病徵、肺片有無花、是否需要處方抗病毒藥物等，三方面的比例上，有否打針的患者都有明顯分別，包括已接種疫苗個案有46.2%出現病徵，未接種疫苗個案有73.6%出現病徵；前者肺花的有28.2%、後者為47.1%。