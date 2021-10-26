消費券｜八達通領取限期獲延長　最遲可於明年9月底拍卡攞錢

政府派發5,000元電子消費券計劃已展開3個月，以電子方式申領的市民，領取首期2,000元的限期將於本月底屆滿。財經事務及庫務局今日（26日）表示，至今仍有小部分以八達通領取的市民仍未拍卡，認為其他批次及期數的消費券或會出現同樣情況，遂決定將所有以八達通領取的消費券期限，一併延長至明年9月30日。



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財經事務及庫務局下午表示，8月1日獲發第一期消費券，並以八達市申領的市民，原定須於下周日（31日）的限期前拍卡領取，惟至今仍有小部分市民仍未拍卡，遂決定將領取期限延長。

當局又預料，其餘的批次和期數的消費券或會出現同樣情況，為簡化安排，免卻市民須就不同時間發放的消費券計算其領取期限，宣布所有批次及期數的消費券領取期限，會一律延長至明年9月30日。當局強調，新措施並不影響政府透過八達通，向合資格市民發放消費券的現有其他安排。

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政府8月1日起，分批及分期向成功登記的市民發放消費券，選擇以八達通收取消費券的市民，在使用消費券前須先拍卡領取，市民可到設於港鐵站、輕鐵站客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站，指定便利店和超級市場，八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡。根據原先安排，市民必須在每期消費券發放日期起計的三個月內拍卡領取，逾期未領的券額會自動失效。

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