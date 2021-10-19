消費券｜商戶向消費券客設最低消費　消委會：涉違約可採法律行動

政府先後向市民發放兩期合共5000元的電子消費券。消委會總幹事黃鳳嫺今早於電台節目表示，有部份商戶向使用消費券的客戶，設置最低消費額，消委會亦曾接獲市民相關投訴。

黃鳳嫺強調，商戶設最低消費的做法，涉嫌違反商戶與電子支付平台間的合約，電子支付平台可採取法律行動。



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黃鳳嫺在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，截至10月初共接獲超過379宗與消費券有關的投訴個案，當中就電子支付平台服務的投訴佔四成，包括未能過數、扣除過多金錢等問題。

黃鳳嫺表示，商戶使用電子支付前，會事先與支付平台營辦商簽訂合約，當中有提到不可設最低消費。她續稱，接獲市民投訴指，部份商戶涉違規設置最低消費，強調支付平台營辦商可採取法律行動。

消委會總幹事黃鳳嫺（資料圖片／梁煥敏攝）

另外，新一期《選擇》月刊提到，60款預先包裝餅乾樣本中，全部均檢出在加工過程中產生的污染物，當中46款同時檢出3種污染物；另有51款樣本屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物。黃鳳嫺提醒，不應將餅乾當作正餐，「久唔久食下就好」。