強制檢測｜一外遊返港居民確診　離港前所到中華游樂會等9處上榜

食物及衞生局周二晚（26日）公布強制檢測公告，指因應一宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有9個地方納入強制檢測。



患者居愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），連同離港前曾到的8個指明地方須強制檢測，主要位於港島及大嶼山，包括東涌東薈城麥當勞、豐澤、Oolaa，以及中華游樂會和印度遊樂會等，患者也曾到中環環球大廈606室梁達智醫生。受檢人士最遲本周四（28日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。



▼10月26日強制檢測公告詳情▼



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居愉景灣海澄湖畔 離港前曾到環球大廈心臟科醫生診所

食衞局公布，涉及外遊返港確診居民的9個指明地方，列入強制檢測公告，當中患者住所愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2 座），任何在10月5日26日期間曾身處其中兩小時，均需檢測。

患者離港前曾兩度到大坑香港中華游樂會，以及到過鑼灣掃桿埔印度遊樂會；並有光顧灣仔駱克道嘉洛商業大廈地下Coyote Bar & Grill；又在本月14日也曾到機場一號客運大樓7T102、8T005A 及 8T005號舖麥當勞。離港前曾到中環環球大廈6樓606室的心臟科專科醫生梁達智診所。

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患者在本月19日到過東涌東薈城三間商店麥當勞、豐澤及Oolaa，為離港前最後足跡。

大埔劉開玲醫務所列覆檢

另外，應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，大埔太和邨安和樓3樓307號舖劉開玲醫務所，被列入再次檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至10月27日)▼



曾於指定時間到上述地點的受檢人士，即使已完成接種疫苗，亦需於10月28日或之前接受檢測，除非已於10月24至26日期間，曾接受檢測。