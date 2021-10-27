強制檢測學校｜九龍塘St Catherine’s幼稚園等校及工場爆流感上榜

食物及衞生局周二（26日）晚發出強制檢測通告，六間學校／工場爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，因此被納入強制檢測公告。上榜學校包括名校九龍塘國際英文幼稚園（St. Catherine’s）、號浸信會沙田圍呂明才小學四年級及荔枝角天主教小學三年級等五間學校，以及荃灣石圍角邨仁濟醫院盧李佩貞紀念工場。



九龍塘雅息士道國際英文幼稚園暨幼兒園爆上呼吸道感染，學校需停課，師生接受新冠病毒檢測。（資料圖片)

三間幼稚園上榜 須最遲周四檢測

被納入強制檢測幼稚園共有三間，包括九龍塘國際英文幼稚園（St. Catherine’s）、粉嶺綠悠軒商場香港五常法幼稚及元朗安寧路珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）暨國際幼兒中心。

任何在10月13日至26 日期間曾身處上述學校兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於10月28日（本周四）或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月30日或之前交回。

浸信會沙田圍呂明才小學四年級爆流感，師生需檢測。（資料圖片）

沙田名校浸信會沙田圍呂明才小學四年級，以及荔枝角天主教小學三年級也爆上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，在10月13日26日期間屬指明級別的學生及曾面授該等學生的老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於10月28日或之前接受檢測。

荃灣石圍角邨仁濟醫院盧李佩貞紀念工場也上榜，任何在10月13日至26日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於10月28日或之前接受檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至10月27日)▼



上述六個處所受檢人士若在10月24日26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。