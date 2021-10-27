新冠肺炎｜梁子超：外防輸入要「零容忍」　促嚴格審批免檢疫群組

特首林鄭月娥日前出席行政會議前表示，將取消大部份外地來港的豁免檢疫安排。呼吸系統專科醫生梁子超今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，過往對豁免檢疫人士在社區活動的監控問題多，加上本港的消費活動接近全面恢復，對外防輸入應採取「零容忍」。他建議政府應審視每一個免檢疫的類別，確保獲豁免檢疫的活動有必須性，並能夠與社區無接觸。



▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



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憂輸入個案流入社區將大爆發

呼吸系統專科醫生梁子超指，取消豁免檢疫安排對通關、清零重要，因本港內部消費活動幾乎全部恢復，而變種病毒的傳播速度快、風險高，若有輸入個案流入社區將導致廣泛傳播；加上通關後需要與內地各聯防聯控，若不取消豁免檢疫難做通關安排，政府應對外防輸入採「零容忍」。

他指，過往政府對豁免檢疫人士的監控問題多，如早前船員要自行安排交通，「去商場買服裝都可以話工作需要」，加上以往只有設豁免名單。他建議政府要審視每個豁免檢疫群組，對豁免人士嚴格審批，確保他們的活動對香港有必要性，亦要確保他們與社區無接觸，本港難做到「閉環式管理」，屬於濫用字眼，因內地安排連與免檢疫人士有接觸的人，若他們出社區亦需要檢疫。

影后妮歌潔曼早前獲豁免檢疫來港拍攝鬆惹爭議。（視覺中國）

今日（27日）起，新冠肺炎確診者出院後須到北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離14日，即居於臨時醫院，不能直接回家。 梁子超指確診者出院後不排除有假陰性，或未能完全清除病毒，而過往亦於外地出現變種病毒在醫院內傳播的情況。他認為雖然風險不算高，由於社區已清零，本港亦有能力做到。

預計明年本港可逐步通關

梁子超亦在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，封關不可能長期持續，隨着新冠病毒在全球廣泛傳播，全球不少人已感染或已接種疫苗，達至群體免疫情況，預計病毒會在明年風土化，並可迎來遂步開闢。他指，本港應趁這段時間提高疫苗接種率，尤其長者，並為已打針逾半年的特定群組打第三針，令社群的免疫更全面及持久，當通關後即使有個案入社區，亦只屬陣痛式傳播，加上若有口服藥物治療，情況應可控制。