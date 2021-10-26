新冠肺炎．10.26｜政府周三收緊出院準則　將削入境免檢疫安排

衞生防護中心公布本港今日（26日）新增3宗新冠肺炎輸入確診個案，累計增至12,331宗。3名患者全部已完成接種疫苗，當中2人帶變種病毒。



特首林鄭月娥出席行政會議前表示，將取消大部份外地來港的豁免檢疫安排，冀令中央更有信心通關，又形容與內地通關越早越好。



現時社交距離措施將於周三（27日）屆滿，料政府今日（26日）會公布延續多14日，未知會否作出微調。新冠疫苗接種持續處於低水平，累計有459.4萬人已打針，佔12歲或以上居民68.2%，社區接種中心為市民打首劑日數只餘36日；若今日有多於10,200打首劑或次劑，總接種劑量將達900萬劑水平。



點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

安心出行｜一文看清各處所安排 教育局：進入官立學校需使用

+ 7

▼10月26日強制檢測公告詳情▼



+ 1

強制檢測｜一外遊返港居民確診 離港前所到中華游樂會等9處上榜

【00:48】食物及衞生局周二晚（26日）公布強制檢測公告，指因應一宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有9個地方納入強制檢測。

患者居愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），連同離港前曾到的8個指明地方須強制檢測，主要位於港島及大嶼山，包括東涌東薈城麥當勞、豐澤、Oolaa，以及中華游樂會和印度遊樂會等，患者也曾到中環環球大廈606室梁達智醫生。受檢人士最遲本周四（28日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。

+ 1

強制檢測學校｜九龍塘St Catherine’s幼稚園等校及工場爆流感上榜

10月27日【00:14】食物及衞生局周二（26日）晚發出強制檢測通告，六間學校／工場爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，因此被納入強制檢測公告。上榜學校包括名校九龍塘國際英文幼稚園（St. Catherine’s）、號浸信會沙田圍呂明才小學四年級及荔枝角天主教小學三年級等五間學校，以及荃灣石圍角邨仁濟醫院盧李佩貞紀念工場。

通關｜醫管局研員工三日一檢符要求 工會：對醫院運作影響大

【21:22】港府早前與內地商討通關，內地政府提出數項要求，當中包括要求香港加密高風險人士的檢測次數。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今天（26日）被問到會否加密醫管局員工的檢測密度時，指有計劃推行「三日一檢」，但需研究如何方便員工，又稱希望集中於個別地點推行，例如是北大嶼山醫院香港感染控制中心。



有醫生工會和護士工會都反對做法，直言若要員工三日檢測一次，對醫院運作會有很大影響，輪班同事難以配合檢測「時間表」。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



+ 15

港府收緊確診者出院準則 明起出院後須到臨時醫院隔離14日

【19:40】食物及衞生局公布，更新確診病人的終止隔離標準，以及收緊確診個案的出院安排，符合出院準則的確診病人須在出院後接受14天的隔離和健康狀況監測，減低由可能出現復陽情況而導致在社區傳播病毒的風險。

病人在出院後會隨即以「閉環式管理」及點對點方式獲安排前往指定隔離地點，進行14天的隔離管理和健康狀況監測，以確保出院病人不帶病毒進入社區。現階段政府會以北大嶼山醫院香港感染控制中心作為隔離地點，即機場臨時醫院。

打一劑復必泰香港青少年 周五起准從高風險地區登機來港

【19:24】聖誕節新年長假將到，食物及衞生局公布，由本周五（29日）起，持有已接種一劑復必泰疫苗認可接種疫苗紀錄的12至17歲香港居民，如在登機／到港當天或之前21天曾逗留A組指明高風險地區，如英國和美國，可獲容許登機來港。他們於抵港後仍須在指定檢疫酒店強制檢疫21天，以及於抵港第26天進行強制檢測。

有關人士如在登機／到港當天或之前14天曾逗留B組指明地區，在抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，以及於抵港第16及19天進行強制檢測；如只曾逗留C組指明地區，在抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫七天，以及於抵港第九、12、16及19天進行強制檢測。

在經調整的規定下，已接種一劑認可新冠疫苗並持有認可疫苗接種紀錄的香港居民，如在接種該劑疫苗後獲發醫生證明書，證明其因健康原因未能接種第二劑新冠疫苗，可例外獲准從A組指明地區登機來港。

這類從A組指明地區來港的人士除了須遵從其他適用於A組指明地區的規定外，亦須在辦理登機手續時出示上述由香港或疫苗接種當地註冊醫生所發出的證明書。他們在抵港後仍須在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，以及於抵港第26天進行強制檢測。

▼曾在海外地區逗留的人士返港檢疫安排▼



+ 3

疫苗抽獎｜食衞局公務員奪廠商會100萬簽帳額 將買明哥飯券幫人

【16:35】廠商會「有種．有賞」疫苗終極大抽獎100萬元信用卡簽帳額得獎者曝光，於食衛局工作的公務員曾小姐獲得大獎，今日（26日）現身廠商會活動。得到大獎的她談到，得到「好運」氣後與人分享，將到深水埗找「深水埗明哥」陳灼明買飯券，「買飯券實際幫到人。」

曾小姐提到中獎一刻的感受時說，抽獎當日沒有收看直播，翌日收到廠商會職員致電，她接聽電話一刻感到驚訝，「我冇唔相信佢，因為個職員講嘢好誠懇。」

【15:45】醫管局發言人表示，截至今日上午9時，過去24小時共有6名確診者出院，至今共有12,029名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啓用581間負壓病房，合共1,065張負壓病床，現時共有50名確診病人，分別於11間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。

+ 1

【15:39】科興10月中向衞生署提交資料，建議將接種年齡門檻降至3歲。徐樂堅表示，現時正審核有數據，會交疫苗專家委員會再審視，現時資料未交委員會評核。當局亦正研究是否修訂出院標準。

【15:33】徐樂堅續說，近期本港確診個案大部份為入境個案，早前一名機場員工確診，目前仍懷疑該員工在機艙內受感染，當局已即時隔離400多名密切接觸者，而近3000名工作人員要強檢，涉事員工居住的樓宇亦有強檢，所有數據顯示未有散播。

被問到只打一針的青少年，被視為未完成接種，未獲放寬回港。徐解釋，當時因應本地風險，沒有本地個案，故安排只打一針，但海外的風險不同，現正研究是否容許只打一針的青少年回港，但強調必須有相應檢疫措施。

【15:30】至於政府場所強制使用「安心出行」安排，徐樂堅說，衞生署會按情況作適當處理。李立業表示，醫管局對12歲以下或65歲以上市民提供豁免，相信已包括大部份沒有智能電話群組，如遇沒有手機情況，醫管局會以病人得到治療為優先考慮，會以寬鬆方式處理。

新冠疫苗｜衞生署︰香港存在病毒流入風險 明開會討論接種第三針

【15:23】徐樂堅續說，99%輸入個案在檢疫期14天內確診，在21天內確診的為100%，顯示現時檢疫措施有效。香港亦會密切留意新型「AY.4.2」Delta變種病毒(俗稱Delta Plus病毒)個案發展，香港目前未有相關個案。他指，現正審視有關第三針的本地及海外數據，疫苗專家組明天會開會討論。

【15:15】徐樂堅表示，截至10月25日，459萬已接種首針疫苗，接種率68.2%；而打齊兩針者佔合資格接種人口比例為65%。他說，年長人士打針比例較低，變種病毒若散播，對未有疫苗保護群組傷害較大，加上較易出現嚴重併發症，後果可以很嚴重。他形容，目前長者接種率欠佳，尤其是居於院舍的長者，呼籲長者打針預防流感加新冠病毒的雙重夾擊。

李立業表示，無論死亡、危殆、嚴重及需要到深切治療部的確診個案，60歲或以上患者比例佔多。（鄭子峰攝）

【15:10】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，無論死亡、危殆、嚴重及需要到深切治療部的確診個案，60歲或以上比例佔多。在第三及第四波疫情中，60歲或以上死亡患者佔離世患者比例，分別達52.9%及43.9%。

徐樂堅呼籲長者打針，預防流感加新冠病毒的雙重夾擊。（鄭子峰攝）

新冠肺炎｜近期95%屬輸入個案 醫管局︰已接種疫苗患者較快出院

【15:00】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，目前已有193個國家和地區向世衞報告出現Delta變種，顯示相當流行。而採與病毒共存策略國家，發病率明顯急劇上升。至於香港採取「外防輸入」策略，今年5月以來，95%個案屬輸入個案，本地確診則非常低。而過去4星期共有130宗輸入個案，當中114宗、即大約87%，都涉及L452R及N501Y變異病毒，其中34%涉及Delta變種病毒，個案主要來自菲律賓、巴基斯坦、印尼，亦有零星個案來自英國。

213宗死亡個案中，93%涉及60歲或以上長者，死亡個案比例隨年紀而增加，80至89歲死亡率達23%，逾90歲更達32%。至於安老院舍的137宗個案中，死亡率達28%。

▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



+ 3

新冠肺炎｜增3宗輸入個案由新加坡、巴基斯坦抵港 2人帶變種病毒

【14:17】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增3宗確診個案，至今本港個案累計12,331宗。

新增個案均為輸入個案，當中兩宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及一男兩女，年齡介乎28至65歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，另外一人由B組指明地區（中風險）抵港。一人在檢疫期間確診，另外兩人在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。

全球供應鏈混亂 食品業界指雪藏雞翼供港量減少 料加價逾一成

【10:33】疫情肆虐，航運亦見延誤，全球供應鏈混亂。香港食品委員會主席吳永恩今（26日）於港台《千禧年代》表示，疫情導致船期失準、貨櫃價格高企，以及人手不足等，均進一步令成本上漲。



吳永恩指出，雪藏雞翼等食品供應量明顯減少，預料會加價一成至一成半；至於食米因有合約約束，相信售價不會「大上大落」。惟全球供應鏈料待疫情完結後，始望明朗化。

林鄭：與內地通關愈早愈好 將取消大部份外地來港檢疫豁免

【10:21】特首林鄭月娥表示，特區政府正爭取與內地恢復通關，並已向中央提交意見，令香港防疫措施與內地較為一致，除市民進入政府處所要用「安心出行」之外，大部分豁免檢疫進入香港群組亦將取消。她說，只有緊急必要性，以及與香港運作相關的行業就繼續獲豁免，例如跨境貨車司機，希望措施落實後，可讓中央對通關更有信心。

《香港01》早前引述消息指，政府正爭取12月展開首階段通關。林鄭月娥說，港府目標是越早越好，並會有序由小到大進行，開始時的通關規模會很小，不會像疫情前，市民可選擇從多個口岸進出內地。

新冠疫苗｜專家研打復必泰年齡降至5歲 崔俊明料兩月後始獲供應

【10:00】香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今(26日)於港台節目《千禧年代》表示，美國食品藥物管理局（FDA）今日始討論批准使用事宜，且兒童使用的成份及所需劑量均與成人不同，需重新製造，另全球各國亦會有意洽購，相信本港兩個月後，始有望獲得兒童新冠疫苗供應。他又指，FDA亦正就兒童注射兩劑大人1/3劑量的決定進行審批，與本港目前規定不同。



資助小學校長會名譽主席張勇邦則指，兒童打針年齡門檻或降低的消息令人鼓舞，對學校恢復全日面授課有推動作用「起碼有盼望」。他強調，接種與否始終視乎家長意願及信心。

強制檢測｜8個場所再納入強檢通告 6間學校爆上呼吸道感染需強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（25日）公布強制檢測公告，因應早前一名機場貨運站工人確診，涉及L452R變異病毒株，於指定期間曾身處八8個指明地方的人士，需要再次接受檢測，地點包括沙田新翠邨百佳、沙田隆亨商場惠康等。



另外，有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校同樣納入強制檢測公告，包括粉嶺保良局莊啓程夫人幼稚園、荃灣全完堂幼稚園、馬灣啟思幼稚園幼兒園等。

昨日總覽：新冠肺炎．10.25｜新增4宗輸入個案包括2菲傭 3患者帶變種病毒

新冠肺炎｜增4輸入個案患者全已打疫苗 2菲傭竹篙灣檢疫期間確診

新冠疫苗｜港府認可柬埔寨等3地接種紀錄 周三起生效

新冠疫苗｜單日1.09萬人打針 打首針較昨增56% 接種率維持68.2%

第三針︱何栢良促港府盡早制訂彈性溝針政策 通關須對接內地進度

流感疫苗︱何栢良：同時打新冠、流感疫苗成效不變 可分兩隻手打

新冠肺炎｜海洋光譜號取消周四出發航程 籲政府重新考慮停航要求

外傭檢疫｜青衣華逸酒店首日預約 網站一度難連線 多個日子無房

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

