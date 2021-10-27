保險經紀疑遭迷姦　被告指事主暗示可上床　擔心被設局用手機拍攝

女保險經紀疑3年前到準男客戶的住所傾談保險時遭迷姦，準男客戶否認強姦罪受審，今日（27日）出庭自辯，他稱與女事主透過微信初識時，事主曾問他有沒有興趣找援交，又指自己收費3500元，但當時他只與事主閒聊，並沒有事成。至2018年，他欲替父母買保險，又見事主在微信朋友圈發過保單帖文，遂聯絡對方。男客稱事主透露曾與客人上床，亦游說他買基金及年金。此外，事主稱會「聽哂你話」，後來又觸碰他的手，令他認為事主暗示可與他上床，於是二人發生性關係，期間擔心事主設局以性交威脅，因此用手機拍下情況。



被告林劍峰，37歲，被控於2018年8月29在長沙灣東寧大廈某單位強姦女事主X(現年29歲)。

指X多年前問被告 有否興趣找援交 收費3500元一次

被告今日出庭自辯，他稱2015年透過微信「附近的人」功能與X相識，X初識已問他有沒有興趣找援交，又透露自己的收費3500元一次，被告稱當日與X閒聊後便沒有再聯絡。

被告續指，2018年時由於想替父母購買醫療保險，又恰巧見到X的微信朋友圈發過有關保單的帖文，於是聯絡X查詢。

二人曾在2018年7月28日見面談保險，當中包括基金、年金及醫療保險，當日X也有到被告住所單獨談保險，雙方期間有談私事，但主要都是傾談保險。被告形容X當日愁眉苦臉，精神狀態不佳。

被告林劍峰在高等法院自辯時稱，案發時事主X稱「聽哂你話」，又觸碰他的手，因此認為事主暗示可與他上床。

否認下藥 曾出外買啤酒予事主

雙方當日見面後，隔了一段時間，X才再聯絡他跟進保險事宜，後來雙方相約在案發當日見面，該次會面雙方多談到私事，X曾抱怨與男友的感情問題、追求者的問題，而被告亦有分享感情事。

被告憶述當日稍後X亦上了他的居所，而父親也在屋內。被告稱雖然他曾倒水予X喝，但否認曾在水中下藥，後來X想喝啤酒，他曾出外買啤酒予她。

二人傾談間，X透露自己的客人部分自己當老闆，部分為專業人士，又稱：「講真我咁後生，點會貿貿然出嚟一兩次簽咁大金額保單，一定有其他嘢。」在被告追問「其他嘢」的意思後，X直認意指上床，又稱：「各取所需，玩完就算架喇」，並指自己不擔心上床後客人不簽單，自己有方法令客人簽。

指事主性交期間沒反抗

X續說：「不如你同我簽哂兩份基金、年金，我聽哂你話，做咩都得。」但被告認為基金及年金的供款額大，他要再考慮，被告之後去了洗手間，回房後卻見X似已喝光啤酒，便問她是否需要休息。

X隨後躺了在床上，被告坐在X身旁，X卻用手觸碰被告的手，被告認為X暗示可以與他上床，於是被告便主動親吻X，雙方之後進行性交，而X在過程中沒有反抗或拒絕。

被告指，雙方於中場休息期間，他突然擔心X會設局威脅，於是設置電話拍攝情況，之後又再與X性交。

案件編號：HCCC170/2020