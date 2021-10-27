新冠疫苗｜專家商打三針 打科興市民：第三針續打國產貨冀北上

新冠疫苗接種開展逾半年，惟變種病毒橫行，打齊兩針仍未可抗疫。衞生防護中心昨（26日）表示，科學委員會及專家顧問團正審視接種第三針的本地及海外成效數據，以及大學研究，疫苗專家組今（27日）開會討論，預料最快可即日公布詳情。

今早仍有數十人到佐敦官涌體育館打科興，當中大部分為長者，不少人均表示聽說科興近乎無副作用，亦對年長人士較佳，才會決定接種，縱使亦曾憂慮其保護力較低，但第三針亦會繼續打科興，亦有人表示擔心打非國產疫苗，無法在通關後北上。



接種科興疫苗的佐敦官涌體育館，今早有數十人接種疫苗，包括自行到來打針的市民，亦有多架政府安排的旅遊巴，接載深水埗街坊到場接種科興疫苗，車上乘客大部份為「銀髮族」。

市民楊太今日到場打第二針科興，她解釋選擇科興是因為聽說科興「冇咩副作用吖嘛」，「我鍾意大陸嗰啲囉，好驚外國嗰啲對我哋嚟講（副作用太勁），我都係打自己國家嗰啲好啲嘅」，又指希望注射國產疫苗後可早日北上，「我諗住打完通關返鄉下玩吓，等咗幾年喇，差唔多兩年喇」。

被問到科興的保護率較復必泰低，她坦言亦有擔心，因此觀察近半年後才下定決心打針，「係有啲擔心，不過我啲friend都係打科興，佢哋話冇咩事我先打，人人都打，唔怕啦」。對於日後可能要打第三針，她表示「冇咩擔心㗎，我信自己國家」，又指「（家中）大大細細都係打科興」，連20多歲的兒子也自行選擇打科興。

打第二針的楊太表示，聽說科興「冇咩副作用吖嘛」，「我鍾意大陸嗰啲囉，好驚外國嗰啲對我哋嚟講（副作用太勁），我都係打自己國家嗰啲好啲嘅」。（羅君豪攝）

同樣打第二針的陳女士則指，「聽講打科興對老人家好啲」，她又稱不擔心科興的保護力較低，「最緊要自己身體（受到）啫」，亦不擔心要打第三針，下一針亦會繼續選擇科興，「我打開，又唔覺得有咩特別，我又唔識呢啲嘢，總之打開嗰樣就嗰樣，睇吓衞生署點講囉，佢話如果科興第3針都唔接受先再轉」。

與年邁母親一起打第二針科興的林女士則表示，對滅活疫苗較有信心，加上其母每年也會打流感針，一直都無不適，「我相信傳統技術，一個舊嘅技術囉」，她亦表示不擔心科興的保護力較弱，但打針後亦不敢對抗疫措施掉以輕心，「到時需要打第三針咪打第三針囉」。

被問到會否考慮「溝針」，在第三針改打復必泰，她表示，暫未下決定，「我哋今日先打第二針，就算係需要打第三針，我諗都係幾個月之後，咁到時先再決定」。其母亦表示，早前是被女兒「捉嚟打針」，注射首針後並無任何感覺，打第三針的事則交由子女決定。