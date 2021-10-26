新冠疫苗｜單日9600人打針　接種率68.3%　明將突破900萬總劑次

社區疫苗接種計劃踏入243日，亦倒數進入36日。政府表示，今（25日）有約9,600人打針，當中只有約3,400人注射第一針，較昨日（25日）的3,900人略減13%。至今累計已有4,597,481人已打第一針，兩款疫苗的總接種劑次為8,999,383劑，即將突破900萬劑關口。



累計459萬人已打疫苗

今日全日共有約9,600人接種疫苗，打首針有3,400人，較昨日的3,900人略減約13%，當中1,500人注射科興，1,900人注射復必泰。至今累計已有4,597,481人已打第一針，接種率為68.3%。

至於接種第二針的約6,100人當中，2,400人接種復必泰，3,700人打科興。至今共有4,401,902人已打齊兩針，佔合資格人口65.4%。科興和復必泰疫苗，在社區疫苗接種中心的整體接種率分別為92%和88%。

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1人接種後因常見副作用送院

此外，昨日共有1宗由社區疫苗接種中心送院的個案，病人因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定並已出院。