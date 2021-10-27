新冠疫苗｜養和研究：兩款疫苗三個月後抗體大跌　復必泰仍較高

本港新冠疫苗接種計劃推行近大半年，養和醫院的研究顯示，不論接種復必泰還是科興疫苗的醫護人員，其抗體及替代中和抗體水平在三個月後都大幅下跌，但復必泰疫苗有較高抗體水平。專家指出，抗體只是其中一種抵禦病毒的工具，必然隨時間下跌，「身體唔再存在呢種病毒抗原，唔會不斷產生抗體，唔符合成本效益」，一旦有病毒入侵，反而是依賴記憶細胞迅速產生免疫軍隊，因此抗體水平下跌不代表疫苗沒有作用，仍然可以避免中招後出現嚴重併發症甚至死亡。



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養和醫院早前招募醫護人員的打針研究中，197人接種科興疫苗，100人打復必泰疫苗，他們接種第二劑後12周，絕大部份人的抗體都驗出陽性。不過抗體水平隨時間快速下跌，科興疫苗的抗體IgG水平中位數，完成第二針兩周時達721.3AU/mL，第12周時跌至253.6AU/mL；復必泰疫苗第二周時達9704.15AU/mL，第12周時跌到2840.25AU/mL，為科興疫苗第12周時的抗體水平11倍多。

打復必泰99%人12周後仍驗到替代中和抗體

替代中和抗體水平方面，接種第二針科興疫苗人士兩周時有94.4%人驗到陽性，但到第12周就跌至62.4%；復必泰疫苗兩周時100%人都驗到陽性，第12周時仍然有99%人驗到。研究提到，222人打兩針後12周仍然驗到替代中和抗體，原因是他們較年輕。

梁子超指出，抗體必然隨時間下降，但仍然有記憶細胞等協助。（資料圖片／譚威權攝）

梁子超：身體唔會不斷產生抗體

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，抗體水平隨時間下跌是必然發生，「身體唔再存在呢種病毒抗原，唔會不斷產生抗體，唔符合成本效益」，即使是自然感染後產生的抗體亦會下跌，社會毋須過度演繹，不要因此認為疫苗無作用。

接種疫苗後記憶細胞保護更重要

他稱除了抗體，更重要是記憶細胞的保護，當有病毒來襲時，體內記憶細胞就會迅速產生新軍隊應付，「好早階段就能夠堵截感染，就算唔得都可以令感染者唔會有嚴重病徵」，只是現時不容易量度記憶細胞的水平及反應，因此社會上較少提及。