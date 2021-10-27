新冠肺炎．10.27｜科學委員會倡60歲長者、高風險人士　打第三針

衞生防護中心今日（27日）公佈5宗新冠肺炎輸入確診個案，年齡10至77歲，2人帶有L452R變種病毒，3人來自同一航班，由巴基斯坦經阿聯酋抵港時確診，其中2人已接種疫苗。阿聯酋航空因違反第599H章規定，今日起至下月9日，禁止其營運從迪拜和曼谷航班着陸香港。另外，今日初步確診少於5宗。



截至本月24日的過去一星期，衞生署接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名51歲男子，並沒有臨床證據顯示個案是由疫苗引起。



點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

【22:30】政府今晚（27日）公布強制檢測公告，因應宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，涉及3條愉景灣交通的巴士路線納入強檢公告，包括DB01R、DB02R，以及4號線。另外，沙田救世軍田家炳幼稚園因爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因此同樣被納入強檢公告。

強制檢測｜曾坐3條愉景灣巴士線須檢測 再有幼稚園爆流感納強檢

【21:40】政府公布，截至今日下午八時的過去24小時，共有約8 500人接種了疫苗，其中1700人接種第一劑科興疫苗，另有1900人接種復必泰疫苗。而接種劑量已突破900萬大關，達至9,007,900劑。而已接種第一劑的人，佔合資格接種群組的68.3%。

新冠疫苗｜總接種劑次突破900萬 單日3,600人打第一針

【20:00】許樹昌重申，並非不推薦需接種第三針的人不揀選科興疫苗，因為有部份人亦未必揀選接種復必泰。

【19:45】許樹昌指，按現時收集到的數據，無論是打科興或復必泰，抗體水平會在六至八個月後跌至很低，故高危群組需要打第三針，加上現時全球流行傳染力強勁的Delta變種病毒，所以要加強保護力。

徐樂堅指，現時全球疫情的流行情況，有必要盡快推出補針的做法，「有序地做，唔會等好耐，好快就會推出。」

劉宇隆指，今次為免疫力低、長者等人補打第三針，需要向藥廠追加供貨，至於其餘人士倘要補打，可能要視乎明年的疫情，屆時可能已有再新一代疫苗要採購。

新冠疫苗｜專家倡免疫系統失調、60歲以上、高風險者 需打第三針

【19:30】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，衞生防護中心總監徐樂堅醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆教授和許樹昌教授於會議後會見傳媒。

許樹昌表示，免疫系統有問題的人，包括癌病、愛滋病、風濕病等，這些人需要接種第三劑疫苗。而這些人可選擇第三針打科興或復必泰。

他又提到，60歲或以上長者，以及「高風險暴露」人士，包括跨境司機、檢疫酒店職員、機場或機組人員，倘如果是打科興，都建議要打第三針疫苗，並可轉打復必泰。而上述群組打復必泰的人員，亦在可打完第二針後相隔六個月，接種第三針復必泰，惟不建議轉打科興。

至於曾染病的康復者，早前已建議只需要打一針便有足夠保護，但委員會建議有需要人士可自行選擇打第二針，但會距打第一針相隔半年。

劉宇隆亦指，接種新冠疫苗與流感疫苗，應相隔14天。

【19:15】司法機構公布，由11月1日（星期一）起，所有人士必須使用「安心出行」流動應用程式（程式）掃描場地的二維碼，才會獲准進入法院大樓，屬指定類別的獲豁免人士除外。新安排下，十二歲以下和六十五歲或以上的人士，以及使用程式有困難的殘疾人士，在進入法院大樓時可獲豁免使用程式。

司法機構亦會豁免身上沒有智能電話但當天必須到有關法院大樓辦理法庭事務的人士使用程式。此類獲豁免人士分別為法庭程序的與訟雙方和他們的親屬、證人、法律執業者和在相關程序中有出庭發言權的人士，以及陪審員。

安心出行｜進入法院須掃碼 與訟雙方、親屬等獲豁免惟須對身份證

所有獲豁免人士如欲進入法院大樓而不使用程式，必須在指定紀錄表格上登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話，以及到訪法院大樓的日期和時間，並列明獲豁免的原因。

【18:55】政府延續現行社交距離措施的有效期14天，直至11月10日為止。食物及衞生局發言人表示，要為日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，因此有必要維持現行的社交距離措施。

【18:00】衞生署於10月24日的過去一星期，共接獲33宗打針人士的異常事件報告，亦接獲一名51歲男子曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，但沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

新冠疫苗｜51歲男子打針後14日內死亡 上周33宗異常事件報告

【17:10】「樂施毅行者」過去兩年分別因反修例運動及疫情影響停辦，原定今年11月19日至21日復辦實體活動。樂施會今日（27日）表示，昨日接獲政府書面通知，指毅行者活動位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸機會，加上當中涉及4,600名參加者及工作人員，並連續3日橫跨數個區域進行，認為當中仍存有潛在傳播疫情風險，故「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准。



今年活動未能如以往般以連續三天的實體形式舉行，大會對此感到極為失望和無奈。已繳交樂施毅行者2021報名費、登記費及捐款的隊伍，可選擇退回相關費用。

毅行者連續3年停辦 樂施會︰被指有潛在播疫風險 啟動後備方案

新冠肺炎｜今5宗確診兩帶變種病毒 返美貨機人員確診

【14:58】本港今日（27日）錄得五宗新冠肺炎確診，全部都由高風險地區返港，連續19日無本地個案。確診個案中，兩人染到L452R變種病毒；其中一名來自美國的貨機機組人員抵港後，在機場檢測時確診，他原本是豁免檢疫人士。今日初步確診少於五宗。

新冠疫苗｜養和研究：兩款疫苗三個月後抗體大跌 復必泰仍較高

【12:00】本港新冠疫苗接種計劃推行近大半年，養和醫院的研究顯示，不論接種復必泰還是科興疫苗的醫護人員，其抗體及替代中和抗體水平在三個月後都大幅下跌，但復必泰疫苗有較高抗體水平。專家指出，抗體只是其中一種抵禦病毒的工具，必然隨時間下跌，「身體唔再存在呢種病毒抗原，唔會不斷產生抗體，唔符合成本效益」，一旦有病毒入侵，反而是依賴記憶細胞迅速產生免疫軍隊，因此抗體水平下跌不代表疫苗沒有作用，仍然可以避免中招後出現嚴重併發症甚至死亡。

+ 3

外傭檢疫｜僱傭公會促以簽證先後配房 主席：不應以鬥快方式預訂

【10:48】外傭檢疫設施供不應求，新增的青衣華逸酒店本周一（25日）起開放網上預約系統，但香港僱傭公會主席陳東風今日（27日）形容，周一預訂情況混亂，早上約9時已難以進入網站，部分人亦未能成功預訂連續21日的房間，建議當局應以簽證日期先後次序分配房間。

新冠肺炎｜臨時醫院今率先推三日一檢 護協指醫管局無諮詢員工

【10:16】醫院管理局計劃加密員工新冠病毒檢測的密度至「三日一檢」。香港護士協會主席源志敏今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，未有會員收到相關通知，醫管局事前亦未有就新安排諮詢員工。他關注推行方法及涵蓋多少員工等，若要求醫管局全部員工「三日一檢」，質疑可如何推行。醫管局回覆港台指，北大嶼山醫院香港感染控制中心(臨時醫院)的員工將於今日起需「三日一檢」。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



+ 15

新冠肺炎｜商會形容取消免檢疫為「陣痛」 料對外國機構影響不大

【09:45】特首林鄭月娥日前表示，將會取消大部分從海外或內地入境本港的免檢疫群組安排。香港經貿商會會長李秀恒今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，新安排對外國的金融機構有影響，但料程度不大，加上與內地通關重要，形容為可接受的「陣痛」。

新冠肺炎｜梁子超：外防輸入要「零容忍」 促嚴格審批免檢疫群組

【09:21】特首林鄭月娥日前出席行政會議前表示，將取消大部份外地來港的豁免檢疫安排。呼吸系統專科醫生梁子超今日（27日）在港台節目《千禧年代》指，過往對豁免檢疫人士在社區活動的監控問題多，加上本港的消費活動接近全面恢復，對外防輸入應採取「零容忍」。他建議政府應審視每一個免檢疫的類別，確保獲豁免檢疫的活動有必須性，並能夠與社區無接觸。

▼10.26六合彩萬聖節金多寶攪珠，投注站買彩票情況▼



+ 8

▼10月26日強制檢測公告詳情▼



+ 1

強制檢測｜一外遊返港居民確診 離港前所到中華游樂會等9處上榜

【00:48】食物及衞生局周二晚（26日）公布強制檢測公告，指因應一宗於潛伏期間，曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有9個地方納入強制檢測。

患者居愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣（H2座），連同離港前曾到的8個指明地方須強制檢測，主要位於港島及大嶼山，包括東涌東薈城麥當勞、豐澤、Oolaa，以及中華游樂會和印度遊樂會等，患者也曾到中環環球大廈606室梁達智醫生。受檢人士最遲本周四（28日）檢測，已完成接種疫苗人士不獲豁免。

+ 1

強制檢測學校｜九龍塘St Catherine’s幼稚園等校及工場爆流感上榜

【00:14】食物及衞生局周二（26日）晚發出強制檢測通告，六間學校／工場爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，因此被納入強制檢測公告。上榜學校包括名校九龍塘國際英文幼稚園（St. Catherine’s）、號浸信會沙田圍呂明才小學四年級及荔枝角天主教小學三年級等五間學校，以及荃灣石圍角邨仁濟醫院盧李佩貞紀念工場。

▼衞生署及醫管局10.26日公布個案最新趨勢▼



+ 8

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼



+ 15

▼曾在海外地區逗留的人士返港檢疫安排▼



▼10月21日，「全港社區抗疫連線」一連兩日舉行地區接種活動▼



+ 3

昨日總覽：新冠肺炎．10.26｜政府周三收緊出院準則 將削入境免檢疫安排

港府收緊確診者出院準則 明起出院後須到臨時醫院隔離14日

新冠肺炎｜近期95%屬輸入個案 醫管局︰已接種疫苗患者較快出院

新冠疫苗｜衞生署︰香港存在病毒流入風險 明開會討論接種第三針

新冠疫苗｜專家研打復必泰年齡降至5歲 崔俊明料兩月後始獲供應

打一劑復必泰香港青少年 周五起准從高風險地區登機來港

新冠肺炎｜增3宗輸入個案由新加坡、巴基斯坦抵港 2人帶變種病毒

林鄭：與內地通關愈早愈好 將取消大部份外地來港檢疫豁免

通關｜大部份免檢疫群組將取消 邱騰華：回港易、來港易續免隔離

內地檢疫嚴跨境司機嚇至轉行 易志明：冇司機咩鴻圖大計都係嘥氣

通關｜醫管局研員工三日一檢符要求 工會：對醫院運作影響大

▼金鐘海富中心麥當勞MIRROR推廣炸雞熱潮▼



+ 11

MIRROR代言鏡粉為個盒買雞 選堂食保無污 學者：疫情造就爆紅

全球供應鏈混亂 食品業界指雪藏雞翼供港量減少 料加價逾一成

居家避疫食量增運動減 調查：99%人身懷最少一個心血管病炸彈

消費券｜八達通領取限期獲延長 最遲可於明年9月底拍卡攞錢

消費券｜工展會年底復辦 8成攤位裝齊八達通等四平台 盡吸尾水

疫苗抽獎｜食衞局公務員奪廠商會100萬簽帳額 將買明哥飯券幫人

美酒佳餚巡禮品味通行證今開售 最平250元 有飲有食有優惠

安心出行｜一文看清各處所安排 教育局：進入官立學校需使用

▼第六輪指定檢疫酒店名單及房價▼

