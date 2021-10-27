多區欠足球場未符規劃標準　陳沛然︰將來搭車去明日大嶼踢波？

立法會今日（27日）召開今屆會期最後一次大會，有兩項口頭質詢均關於本港體育發展。其中，醫學界陳沛然質疑如按分區人口計算，足球場欠缺量遠超當局估算，如人口多的元朗、觀塘、葵青等，分別欠4至5個足球場，質詢當局估算方法用全港人口比例，「以後係咪東區啲朋友、南區啲朋友搭車去明日大嶼Book場踢波（預約），咁就好開心啦。」民建聯鄭泳舜亦關注欠缺體育場地問題嚴重，衍生「炒場」問題。



陳沛然︰應按地區人口估算場所需要

對於當局估算本港欠缺12.9個11人足球場，醫學界陳沛然質疑有關計算標準，有時跟從《香港規劃標準與準則》、有時又跟國際足球協會的標準設計，「幾時跟呢個、幾時跟嗰個，係唔知嘅，總之係就返你自己工作。」

陳沛然表示，曾去信不同區議會，對比各區能否滿足本港規劃準則，即每十萬人要有一個11人足球場的要求。由於運動場內的足球場，並非公開予公眾使用，故不計入供應標準內。按有關方法計算，多區足球場數量均出現不足，未能符合區內居民需要。

（政府文件截圖）

陳沛然舉例指，觀塘區有60多萬居民，僅得2個11人足球場，換言之欠缺4個；元朗有60多萬人口，僅得1個11人足球場、欠5個；有50多萬人的葵青欠4個；東區僅得小西灣運動場內所設的足球場，故不能計算在內，只能去維園。他指出，按規劃標準，該四個地區已欠18個足球場，而當局用全港整體，而非按各區估算。

咁得啦，下次呢好簡單，將來15個足球場起哂喺明日大嶼，咁香港實夠啦，全部入哂去咁咪搞掂囉？以後係咪東區啲朋友、南區啲朋友搭車去明日大嶼Book（訂）場踢波，咁就好開心啦，係咪咁計呢？應該唔係喎，應該分區咁計。 陳沛然

醫學界陳沛然。（資料圖片／廖雁雄攝）

鄭泳舜︰當局曾回覆全港欠846個體育場地

民建聯鄭泳舜關注，曾獲當局回覆全港欠缺至少846個體育場地，衍生「炒場」問題，他目睹九龍區早上6時已有一群人排隊預約場地，促當局推出新一個五年規劃，考慮優先處理不符標準的舊場地。

民政事務局局長徐英偉。（資料圖片）

徐英偉諷港英年代建壁球場︰浪費變做瑜伽

徐英偉回應指，「我哋大家都鐘意運動，所以都明白嘅，市民要搵場地。其實市民都好叻嘅，鐘意跑步嗰啲啦，周圍跑都得嘅、跑山咁樣。」但他同意體育設施需求大，現正研新興運動項目從而規劃，「確保就唔好好似以前港英年代，佢哋整好多壁球場，跟住就嘥咗用嚟做瑜伽，不過都好嘅都係做緊體育，不過希望嚟緊規劃上更加貼緊趨勢。」

至於足球場數量問題，徐英偉認為，將來規劃要因應人口轉變及需求，較成熟發展地區難覓地，「都係土地問題」，會推動5人、7人足球場。徐英偉承諾將來有地，會爭取興建足球場，並提升場地達國際標準，及讓市民不用跨區做運動。

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確認完成啟德體育園後 改建香港大球場

政府兩年前建議將香港大球場改建為公眾運動場，徐英偉表示，已經有相關規劃，確認是改建形式而非重建，研究方向包括開放跑步徑、削減座位、預留更多空間予各大體育總會，有具體建議時會提交立法會，惟目前以啟德體育園為先。

粵港澳將聯辦全運會 細節討論未有新進展

另外，國務院同意粵港澳三地聯合舉辦2025年第十五屆全國運動會，多名議員追問港方會否爭取到主辦開幕或閉幕儀式，以及會爭取主辦什麼項目。徐英偉表示，香港有優勢，有不少具出色表現的項目如劍擊、乒乓球等，交通上有高鐵、酒店數量亦足夠，不過細節上有好多不同做法，未有新進展。