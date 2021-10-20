劏房租管｜明年1月生效　不設起始租金　每次加租10%封頂

立法會今日（20日）三讀通過實施劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》。劏房租務管制將於刊憲後3個月，料最快於明年1月實施。

劏房租務管制規定設有「2+2」四年租住權，並規定加租幅度，不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，以10%「封頂」。不過，條例不設起始租金，運房局局長陳帆多次指，不設立起始租金是因為市場上「提前加租情況不普遍。」



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條例涵蓋工廈劏房、天台屋等

租務管制條例會涵蓋不同類型的大廈，包括住宅及工廈的劏房，大廈內的板間房、太空艙、閣樓、籠屋、天台屋及平台屋將受惠。只要在建築圖則內，劃定為一個獨立單位，或於公契內提述為一個單位，同樣會被涵蓋在條例內。

非所有僭建物租約受規管

不過，若屋宇無建築物圖則或大廈公契，包括寮屋、村屋，則不被保護。此外，雖然天台屋或平台屋都受管制，但並非所有僭建物都受保障，例如私人後巷、庭園、於私人或官地的違例構築物等亦不被涵蓋，因它們於圖則上難清楚介定。而員工宿舍、房委會或房協等持有的租賃、過渡性房屋、青年宿舍，都不會納入保障。

運房局局長陳帆多次指因提前加租情況不普遍，加上租金整體未見有大規模的變化，故此暫不設立起始租金。（資料圖片／盧翊銘攝）

「2+2」租約年期 加租10%封頂

條例規定「2+2」的4年租約年期，而於首兩年的租約期內租金只能下調，不能上調；租客有權給予一個月通知，當完成一年租期後可斷租，而業主不能終止租約。

當首2年的租期完結後，續租時容許業主加租，但加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，政府早前建議將加幅上限由15%下調至10%「封頂」。不過條例未有設立起始租金，運房局局長陳帆多次指提前加租情況不普遍，暫不考慮設起始租金。

不得收取租金、水電費用外的額外款項

至於收取水電費用等公共設施開支，條例規定業主收費時必須向租客提供帳單副本及分攤安排。若以有4間劏房的單位電費計算，雖然業主可與租客討論攤分電費方式，但4戶合共支付的電費，不能超出電燈公司收取業主的費用，否則有罰則。而若業主要求租客繳付，或從租客收取除了租金、按金、水電、煤氣或石油費等以外的款項，同樣有機會構成罪行。

差估署負責執行條例

罰則方面，若業主被首次定罪，將被罰款1萬元；第二次或其後再被定罪，將被罰款2.5萬元。若業主沒有合理辯解，在租賃期開始後60日內未提交租賃通知書，被定罪後會被罰款1萬元；若是持續罪行，則可於罪行持續期間的每一日另處罰款200元。

差估署將負責執行條例，包括協助公眾認識新的規管制度、處理查詢等，並會採取適當的執法行動。