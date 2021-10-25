監警會副主席易志明促警方加強檢控虛假投訴　鄧炳強︰會追究到底

保安局局長鄧炳強今日（25日）出席立法會保安事務委員會會議。身兼監警會副主席的自由黨易志明稱，接獲不少「虛假投訴」，要求警方正視，一方面提醒市民虛報後果，同時亦要加強檢控工作，「唔好浪費社會資源。」鄧炳強表示，對虛假投訴會「追究到底」。

另外，金融服務界張華峰關注青少人守法意識，點名教育局「要好好反省一吓」，建議可否要求每一位中學生，每一年至少參加一個紀律部隊的青年制服團體。



易志明稱，「過去一段日子發覺有相當數量嘅虛假投訴，我認為虛假投訴，浪費大量警力進行調查、同埋監警會人力進行分析研判，但係警方一般對呢啲虛假投訴就寬大處理，又唔多追究，但我認為警方必須正視，一方面提醒市民虛報後果，同時都加強檢控工作，唔好浪費社會資源。」鄧炳強表示，對虛假投訴會「追究到底」，過往有成功檢控例子，但認為在取證上會有難度，「究竟佢係誤會定係刻意。」

監警會｜16投訴證明屬實 包括涉稱記者「黑記」 警員收口頭訓諭

鄧炳強︰續打擊「白牌車」包括Uber

另外，易志明提到，「守法意識薄弱似乎唔係淨限年青人，因為市面上好多『白牌車』，就氾濫，呢個就係一個證明。」在他發言期間傳來一把笑聲。另外，他提出，當局應利用運輸署在交通道路設置的閉路電視系統協助執法。鄧炳強表明打擊「白牌車」包括Uber行動會持續「唔會停咗落嚟」。至於道路上的智慧裝置是必須，會與有關部門包括運輸署循有關方法去做，商討在切合香港條例下取到有關資料，以便利執法。

鄧炳強︰推計劃助反修例入獄青年改進思維

金融服務界張華峰關注青少人守法意識，點名教育局「要好好反省一吓」，他認為鄧炳強上場後決心解決「值得讚揚」，建議可否要求每一位中學生，每一年至少參加一個紀律部隊的青年制服團體。新民黨容海恩提出，有關制服團體會否與駐港解放軍合作。

鄧炳強表示，紀律部隊旗下青年團體，主力透過學校及社區宣傳招募，目標年齡層由6歲至25歲。鄧炳強指，著重涉及反修例事件的在囚人士教育工作，已在懲教院所推出計劃，助他們「心理復修重建、思維模式改進」。