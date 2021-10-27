領隊為生計擬轉職酒店業　籲政府防疫實際啲：勿幻想清零才通關

本港失業率連續7個月回落，最新跌至4.5%，有機構今日（27日）舉行大型招聘會，提供3,000個職位空缺，吸引至少300名求職者登記。有深受疫情打擊而停工的旅遊領隊對旅遊行業抱樂觀願景，看好酒店「staycation」發展下，計劃暫時轉行維生。不過，他仍然希望政府可以盡快爭取通關，重振旅遊業：「唔好抱咁多幻想，一定要『清零』先開關」。

有餐飲集團指出，行內人手十分短缺，有求職者因不願接種疫苗而退卻，同行之間為「搶人」而加開好條件，在人力供應少情況下，招聘更加困難。



有機構舉行招聘會，提供3000個職位空缺。（張浩維攝）

本身任職領隊的曾先生，因疫情關係正放無薪假，他估計旅遊業短期內難以復工，相反酒店「staycation」較為暢旺，因此計劃暫時轉行，尋找酒店相關工作。

通關│促盡快與內地澳門通關 旅業聯盟：港府要有背水一戰勇氣

旅遊領隊籲政府「實際啲」 調整防疫措施盡快通關

疫下通關無期，曾先生受害至深，他認為疫情可能持續多年，甚至有機會變成風土病，因此：「（政府）唔好抱咁多幻想，要『清零』先開關。」他指，不少地方選擇與病毒共存，容許觀光客在接種疫苗後抵埗免檢疫，但問題在於回港後仍要隔離數十日，根本無助恢復旅遊業：「以前邊有咁多人上郵輪玩公海遊丫？係因為出咗去（外遊）返嚟要檢疫。」他希望港府「實際啲」考慮調整防疫措施，盡快通關。

（政府）唔好抱咁多幻想，要清零先開關。以前邊有咁多人上郵輪玩公海遊丫？係因為出咗去（外遊）返嚟要檢疫。希望港府實際啲考慮調整防疫措施，盡快通關。 前旅遊領隊、求職者曾先生

點心師傅欲重操故業做保安：今時唔同往日，保安都有700蚊日

現年60歲的點心師傅簡先生打算「重操故業」，尋找安穩的保安工作，他指年輕時保安待遇差，工時長、沒福利、人工少，笑言「今時唔同往日喇，依家兼職保安都有700蚊一日，仲可以揀日子返工」，他坦言保安人工遠不及點心師傅，但畢竟年長加上做過手術，認為是時候「勇退」。

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百貨公司下月底辦大型優惠日 需聘700名短期合約工

一田招募攤位負責人黃小姐表示，公司11月底將會有大型優惠日，需聘請700名短期合約員工，包括倉務員、收銀員、理貨員等，時薪50元至55元，公司不會強制求職者打針，會向未有打針員工提供快速檢測。黃小姐又指，由於公司主要零售日用品，相對其他行業受疫情影響不大，因而吸引了不少人轉行加入，對招聘目標有信心。

餐飲業最近現「搶人」潮 請人有難度

餐飲業景樂集團目標招募10名全職員工，包括樓面、廚房及洗碗，招募攤位負責人尹先生表示，公司未有新增職位，今次主要是填補空缺，他指疫情下招聘存有難度，有求職者因不願意打針、有被裁員工不願意重投餐飲業，他指公司聘請沒經驗樓面薪酬1.4萬元，有經驗可以有1.6萬元，人工算高，但同行會「加碼」更多福利，變相互相「搶人」。

基督教勵行會：不少機構增聘全職職位 反映市道正在回升

舉辦招聘活動的基督教勵行會指出，今次提供3,000個職位空缺和30個品牌，參考全職空缺月薪最高可達3.5萬元，兼職時薪有105元。基督教勵行會培訓服務科副總監李國偉指出，昨晚已有超過300人網上登記，在疫情放緩，失業率回落至4.5%，加上不少參展單位都增聘全職職位，同時保留兼職員工，足以反映市道正在回升。