通關｜大部份免檢疫群組將取消　邱騰華：回港易、來港易續免隔離

特首林鄭月娥透露，將會取消大部分從海外或內地入境本港的免檢疫群組安排。商務及經濟發展局局長邱騰華今早（26日）在立法會被多名議員批評，部份人獲豁免檢疫令外防輸入失守，直斥當局「倒緊米」，才令與內地通關無望。

邱騰華反駁指，當局已因應疫情，不斷收緊旅客抵港的檢疫安排，「唔係純粹話因為內地就放棄外地。」但他透露會調整有關措施，包括取消兩地貨運人員和港商的免檢疫安排，認為「來港易」和「回港易」已可涵蓋有關範疇，毋須再大規模豁免。



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立法會議員葛珮帆表示，政府一直堅稱與內地通關是「頭等大事」，惟卻在有多方面的豁免檢疫措施，屢次令零確診「斷纜」，形容是「倒緊米」，質疑「究竟通關係咪所有局嘅首要考量」，促請政府在防疫標準上與內地看齊。

邱騰華強調，政府的防疫政策「係一個嚟」，強調現時的豁免檢疫安排「唔係話一個部門說了算，都必須要經過一個過程，亦都配合衞生當局嘅專業意見、製訂一啲措施」，強調政務司司長會綜合考慮再作決定，強調要平衡經濟和防疫要求，「唔係純粹話因為內地就放棄外地」。

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內地設廠港商免檢疫安排將取消

他又指，政府已不斷收緊海外抵港人士的檢疫措施，只會與低風險國家討論放寬檢疫安排，才能令本港疫情接近「清零」。他續指，當局一直以嚴謹態度處理轄免檢疫安排，而該局中較多人使用的為貨物運輸和在內地設廠港商兩大範疇，惟隨着「回港易」和「來港易」生效，亦不再有需要就此批准大規模豁免，形容此舉將有助與內地通關，相關政策局將會就此解說。

疫情下，旅遊等多個行業受重創，邱騰華表示，未見有大量旅行社結業，形容是較想像中好，又指當局已免除旅行社登記，讓已停業的旅行社在疫情恢復後就重新起步，但他坦言，不少旅遊從業員已轉行，當局就已他們提供再就業支援，亦已在疫苗接種中心等為他們增設職位。

航運交通界議員易志明則指，業內不少車輛和船隻已停駛近兩年，「唔使返10萬8萬都唔使指意架車行得郁」，擔心即使日後能復業，「有人都冇架生去運載」，促請當局增設復業基金，資助業界維修車船。邱騰華表示，會檢視有關需要安排，又指已與其他政府部門合作，推動綠色旅遊和本地遊，透過多個部門的撥款，提升業界的專業。