通關｜外國來港免檢疫下周五起收緊　妮歌潔曼還可抵港即拍戲？

為爭取與內地通關，政府今日（1日）公布撤銷大部分外國到港人士豁免強制檢疫安排，由12項減至3項。由本月12日（下周五）起，只保留機組人員、貨船船員及須履行與政府相關運作的政府人員可續獲豁免。由內地、澳門或台灣抵港人士的豁免安排也由36項減至5宗，僅保留跨境貨車司機及必要的陪同人員等，不過只屬技術性調整，因大數人可申請經回港易或來港易來港而毋須檢疫。



鑑於曾有獲豁免檢疫的領事館人員違反安排及在社區確診，下周五起外國領館及機構人員抵港後也需在指定檢疫酒店接受隔離，僅總領事或同等／較高職級的駐港代表可保留在家隔離，惟期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。美國駐香港及澳門總領事館及歐盟駐港澳辦事處，則促請香港政府考慮制定恢復國際旅客往來港安排。



曾於8月獲准來港拍戲免檢疫的荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）及團隊，原定11月再來港，如未能在本月12日前到來，料將受新安排影響。不過當局仍留有後路，任何不屬於豁免人士如欲得到豁免檢疫，政府會按個別特別情況考慮，嚴格審核。



▼獲豁免強制檢疫的類別人士（11月12日起生效）▼



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金融機構要員及有利香港經濟運作人士獲准免檢疫

第三波疫情爆發源頭來自印度海員及英國機師，政府於去年7月收緊機組人員及船員豁免檢疫安排，但仍無要求強制檢疫，當時政府發言人指，跨境貨車司機、貨機和客機的機組人員、貨輪上的船員，屬於「必要運作」類別，指他們對維持經濟活動「實屬必要」。

至於金融機構行政人員獲豁免，財庫局局長許正宇今年6月回應立法會質詢時亦形容，協助高級管理人員有限度進出香港，能維持本港國際金融中心的地位，令經濟活動盡快恢復正常，指檢疫限制為不少金融機構的運作帶來不便，有些總部功能未能充分發揮。

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奧斯卡金像影后妮歌潔曼今年8月獲批豁免檢疫來港進行拍攝工作，期間被指進入服裝店購物。當時商經局長邱騰華指，考慮到這有利於維持香港所需的經濟運作和發展，而電影業推廣亦是本港重視的經濟活動之一，故在合情合理情況和符合防疫安排下，批准豁免檢疫。邱強調攝製隊不可以「通街走」，必須已接種疫苗，抵港後要接受不少於三次檢測，需逗留在指定地方，如需外出，須要事先提交行程予當局，以派員查檢和監察。

▼豁免由外國地區抵港人士接受強制檢疫安排（直至11月11日）▼



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內地澳門豁免減31類 可改回港易或來港易入境免檢疫

政府今日公布，由11月12日起全面收緊豁免檢疫安排，並強化對豁免人士的監管，取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排。發言人表示，新措施有助強化外防輸入及應對變異病毒株的威脅，減低輸入個案將病毒帶入本港及傳入社區的風險，也可為日後逐步有序恢復與內地「通關」或跨境出行創造有利條件。

當中《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），即涵蓋由內地、澳門及台灣來港人士，豁免類別由36類減至5類，只保留跨境貨車司機及必要的陪同人員、跨境巴士及穿梭巴士司機及必要的車務人員、須往返本港與內地、澳門及台灣履行其職責的機組人員、貨船船員及須履行與政府相關運作的政府人員。

不過由於目前有回港易及來港易制度，即使取消免檢疫安排，大部分由內地、澳門回港的居民或來港人士，都可經回港易或來港易入境而毋須檢疫。

▼豁免由內地、澳門或台灣抵港人士接受強制檢疫安排（直至11月11日）▼



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政府按個別特別情況考慮豁免檢疫申請

至於《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）涵蓋外國入境人士，則由12類減至3類，只保留須往返本港與外國地區履行其職責的機組人員、貨船船員和須履行與政府相關運作的政府人員。

任何不屬於新豁免類別人士如須來港並欲豁免檢疫，發言人表示，政府只會按個別特別情況考慮，嚴格審核，因此若妮歌潔曼再來港拍戲，仍可提出豁免檢疫，等待政府審批。

美總領事、歐盟同時促考慮恢復國際旅客往來

當局同時公布，外國領館及機構人員到港後，必須在檢疫期內於指定檢疫酒店接受隔離，不得家居隔離，僅總領事或同等／較高職級的駐港代表，在檢疫期內進行家居自我隔離，但期間不得離開隔離地點及與公眾接觸。當局解釋鑑於曾出現兩宗涉及四名人士在自我隔離期間確診的輸入個案，因此必須採取措施更有效管控這方面的風險。政府已致函各國領館及機構，敦促相關人員必須遵從豁免條件。

美國駐香港及澳門總領事館促請香港政府，考慮制定恢復國際旅客往來香港的路線圖，認為回應公共衞生關注的同時，亦要提高營商環境可預測性。發言人表示，檢測及檢疫措施影響在香港生活及營商，希望就此與香港當局加強溝通，提升透明度；又種欣賞港府的防疫工作，亦會繼續支持公共衞生措施。

歐盟駐港澳辦事處表示，欣賞港府防止新冠肺炎爆發工作，並歡迎港府展開與內地通關工作；但歐盟同時指出，恢復國際旅客往來香港，對作為金融中心同樣重要，也有助維持香港與歐盟聯繫。