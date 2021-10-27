大專生被控管有兩枝汽油彈受審　辯方指遭警長設局陷害

警員於於去年4月在葵芳邨截查一名大專生，並在其攜帶的紙袋內搜出兩枝汽油彈。大專生否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今（27 日）在西九龍裁判法院受審。庭上播放被告的錄影會面，被告稱經「波友」介紹工作，獲告知其運送貴酒。而辯方更直指，被告遭一名警長設局。



被告林偉豪（21歲，大專學生）被控於去年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方攜有兩枝汽油彈。

警員稱警長在行動前訓示

警員許毅力(譯音)作供，指案發晚身穿便衣到葵芳邨巡邏。期間，他看到被告將一個紙袋放在石枱，然後離開。他上前截查，並和一名女警及一名警長制服被告。許其後在紙袋內，發現兩支汽油彈。許在辯方盤問時同意，由警長在行動前作訓示。而他原本和警長分開行動，但截查被告時，警長突然出現。

控方庭上亦播放被告的錄影會面，他稱經一名「波友」介紹工作。惟他問及什麼工作時，「波友」已把其被告電話號碼給予另一男子。該男子致電被告，並開車接載他。

警員許毅力(譯音)稱，原本和警長分開行動，但截查被告時，警長突然出現。(劉安琪攝)

被告在錄影會面稱「經友」介紹工作 後獲告知運送貴酒

被告獲告知其工作為運送貴酒，同時男子亦先後開車到尖沙咀及旺角等地方，期間給予被告款項，著他買毛巾。兩人到達葵芳邨，被告按吩咐把一個裝有酒的袋，放一張石枱上。

據資料顯示，一名警長於去年4月21日因涉嫌妨礙司法公正被捕，被指「自編自導」區內一宗汽油彈案。

案件編號：WKCC 827/2020