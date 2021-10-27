安心出行｜進入法院須掃碼　與訟雙方、親屬等獲豁免惟須對身份證

司法機構今日（27日）公布，由11月1日（周一）起，所有人士必須使用流動應用程式「安心出行」掃描二維碼，才會獲准進入法院大樓，屬指定類別的獲豁免人士除外，包括12歲以下、65歲或以上的人士、有使用困難的殘疾人士，以及為法庭程序的與訟雙方和他們的親屬、證人、法律執業者、有出庭發言權的人士、以及陪審員。



獲豁免須填紙並出示身份證明文件核實

所有獲豁免人士不使用程式，必須在指定紀錄表格上登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話，以及到訪法院大樓的日期和時間，並列明獲豁免的原因。他們亦須聲明所提供的資料正確、完整和真實，並向司法機構人員展示相關身份證明文件，以作核實。

司法機構指，「上述安排難免會為獲豁免人士在進入法院大樓時帶來延誤，尤其當法庭聆訊涉及大量法庭使用者。」提醒由於查核個人資料需時，填資料人士要提早到達大樓，尤其於早上或午飯後的繁忙時段，呼籲所有人包括獲豁免人士盡量使用程式。