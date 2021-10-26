立法會下月進入須掃安心出行　秘書處：保障市民及員工安全

政府早前宣布，下月起所有市民、政府員工進入政府大樓及辦公處所前必須使用「安心出行」，12歲以下、65歲以上的人士或使用有困難的殘疾人士可獲豁免。
立法會將跟隨政府做法，下星期一（1日）起規定所有進入立法會大樓的人都要使用「安心出行」。立法會秘書處指，措施可確保衞生防護中心能持續高效進行流行病學調查工作，保障市民及員工的安全。
除立法會外，醫管局亦會跟隨政府，下月1日起所有進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士，亦必須使用安心出行。醫院管理局總行政經理李立業表示，若遇到沒有手機人士，醫管局會以病人得到治療為優先考慮，將以寬鬆方式處理。
聶德權：無智能電話按情况處理
對於有部份市民未必擁有智能電話，亦未必懂得使用「安心出行」，公務員事務局局長聶德權日前表示，各部門會按實際情況、運作需要和服務者需要等作適當安排，獲豁免者可用其他方法留下資料，以便追蹤。
至於有指使用「安心出行」是限制自由，聶德權稱，政府自疫情以來推出的防疫措施亦有限制自由，但強調為保障市民生命，亦是無可避免，故應在個人自由和整體社會上取得平衡。
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