票站掃安心出行？麥美娟冀趁機谷使用率　謝偉俊料未及設口岸票站

選舉管理委員會昨日（25日）公布立法會選舉活動指引，其中投票時間由以往上午7時30分至晚上10時30分（共15個小時），更改為由上午8時30分至晚上10時30分（共14小時）。另外，如涉及政府場地的票站，進入前是否必須使用「安心出行」應用程式，選管會主席馮驊只表示要再研究。

工聯會立法會議員麥美娟今早在港台節目上提到，政府應該「借此機會」，鼓勵市民安裝和使用安心出行程式，做好防疫工作。



籲政府盡早告訴市民具體安排

麥美娟指，早前立法會政制事務委員會中，已有不少委員認為投票時間可以縮短，甚至票站可早點關門，預留多些時間點票，不過最終選管會只接納延遲開始投票。她指，香港市民投票多年，已習慣因應不同時間投票，會「就返自己時間」。

上月選委會界別分組選舉中，投票和點票過程都出現問題。麥美娟指，上一次有票站人員對於首次使用的電子系統不熟悉，以致派票出現問題，有些票站於初期大排長龍，她形容今次立法會選舉「一定會更大可能重演」，因為選管會早前的報告也沒有表明具體如何解決當日問題。而12月時票站、選民人數皆多出很多：「（對於投票安排）我唔係有啲擔心，係非常擔心。如果有技術問題發生時，即時點樣處理？」

至於安心出行問題，麥美娟形容這是政府防疫重要部分，「無論係咪有關投票都好，都應該叫佢哋安裝同使用安心出行嘅，呢個係應該要有嘅原則。如果去到投票站嘅話，我覺得都應該鼓勵投票嘅市民去用安心出行。」如真的有市民沒智能手機，現時不同場地也有其特殊操作。「我覺得我哋係應該借機會去鼓勵市民安裝使用安心出行，做好防疫措施。」她認為選管會應清楚告訴市民，是否須跟從場地指引，讓一些所屬票站涉及政府場地的選民，事前安裝程式。

謝偉俊倡靈活處理

另一立法會議員謝偉俊表示，政府在舉辦選舉時應構思不同情境，萬一出現問題時如何處理，官員也應該要有自己決定的能力。例如安心出行使用問題，是一個行政決定，政府不難構思如何做，應該盡早告訴市民具體安排。他個人認為，除非疫情嚴重至不可彈性處理，否則可考慮靈活處理。

謝偉俊又認為，若政府不設口岸票站，要盡早通知選民，讓大家如有意投票可及早預留時間回港：「（政府）處理多時亦不能過關（通關），也不是香港可決定的地方，恐怕今次趕不及（在口岸增設票站），乾脆早些說明今次做不到，總好過拖拖拉拉，現在這樣互相推搪是沒意思，我相信是做不到，早些通知香港市民，若重視投票權應及早回港。」