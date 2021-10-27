警攝證計劃擴至全部警區　會面室設投影器　可拍手機內容查問舉證

警隊網絡安全及科技罪案調查科去年推出「攝證計劃」先導計劃，警員在錄影會面時可使用實物投影支援系統，拍攝電子裝置的內容，向會面人提問，作審訊舉證之作。警隊今年9月起已將「攝證計劃」推行至所有警區，警員毋須把相關電子裝置交網罪科作數碼法理鑑證檢驗，以加快處理涉及電子裝置的案件。
警隊亦己研發「案件相片庫存系統」及「搜證易」，前者可讓警員在任何一間警署上載、儲存、列印及管理案件及法庭證據相片；後者可讓警員拍攝案件相片後，上載至「案件相片庫存系統」。
最新一期《警聲》報道，網罪科於今年9月將「攝證計劃」推行至所有警區，所有警區的錄影會面室已安裝了實物投影支援系統，供前線人員使用。警員在錄影會面期間，可使用相關系統拍下電子裝置內容，以保存相關證據，向會面人士提問，供將來在審訊時作舉證之用。
警員可視乎案情及整體證據的完整性，自行處理簡單案件的電子裝置，毋須把相關裝置交到網罪科作數碼法理鑑證檢驗，加快處理涉及電子裝置的案件。網罪科曾就計劃內容徵詢律政司意見，確認使用實物投影支援系統進行取證的可行性。
研發「搜證易」快速上載至「案件相片庫存系統」
另外，警隊刑事部及資訊系統部聯合研發了「案件相片庫存系統」及「搜證易」，並於今年9月14日推出。
「案件相片庫存系統」是一個圖像管理的綜合系統，讓前線人員在平台上同時處理大量圖像。前線人員可在任何一間警署通過「部門入門網站」進入中央伺服器，隨時上載、儲存、列印及管理用於案件調查及法庭證據的相片。列印功能有效減少派遞列印便箋的人手及時間，整個工序包括圖像傳輸、檢索、列印及銷毀都會有所簡化。
至於「搜證易」，可讓前線人員於警隊流動裝置拍攝案件相片後，以加密方式方便快捷地將相片上載至「案件相片庫存系統」。
觀塘警署啟用電子羈留室巡查及警示系統
《警聲》亦提到，觀塘警署今年10月12日啟用新一代報案室，主要設施包括電子羈留室巡查及警示系統、電子儲物櫃系統、羈留室閉路電視監控系統、加設防撞軟墊的臨時羈留室及羈留室，以及屏風分隔式櫃位。
此外，警隊交通部新型號寶馬R1250RT-P電單車已正式投入服務，取代即將退役的R900RT-P型號電單車，新界南總區交通部警司暨警隊護送組主管戚銘任指出，新電單車的性能超卓，操控系統及高速行駛穩定性都有所提升，加上電腦輔助流暢煞車系統，令交通部人員執勤時更具信心及保障。新電單車設有多種預設駕駛模式，以增強各種情況下的操控性，新的坡道起步控制亦能有效防止電單車在斜坡上溜後或溜前。