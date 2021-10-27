警攝證計劃擴至全部警區　會面室設投影器　可拍手機內容查問舉證

警隊網絡安全及科技罪案調查科去年推出「攝證計劃」先導計劃，警員在錄影會面時可使用實物投影支援系統，拍攝電子裝置的內容，向會面人提問，作審訊舉證之作。警隊今年9月起已將「攝證計劃」推行至所有警區，警員毋須把相關電子裝置交網罪科作數碼法理鑑證檢驗，以加快處理涉及電子裝置的案件。



警隊亦己研發「案件相片庫存系統」及「搜證易」，前者可讓警員在任何一間警署上載、儲存、列印及管理案件及法庭證據相片；後者可讓警員拍攝案件相片後，上載至「案件相片庫存系統」。



「攝證計劃」讓人員在錄影會面進行期間使用實物投影支援系統拍下電子裝置的內容。（《警聲》圖片）

最新一期《警聲》報道，網罪科於今年9月將「攝證計劃」推行至所有警區，所有警區的錄影會面室已安裝了實物投影支援系統，供前線人員使用。警員在錄影會面期間，可使用相關系統拍下電子裝置內容，以保存相關證據，向會面人士提問，供將來在審訊時作舉證之用。

警員可視乎案情及整體證據的完整性，自行處理簡單案件的電子裝置，毋須把相關裝置交到網罪科作數碼法理鑑證檢驗，加快處理涉及電子裝置的案件。網罪科曾就計劃內容徵詢律政司意見，確認使用實物投影支援系統進行取證的可行性。

鑑證科高級警司陳誠昌在簡介會上介紹「案件相片庫存系統」及「搜證易」新系統。（《警聲》圖片）

研發「搜證易」快速上載至「案件相片庫存系統」

另外，警隊刑事部及資訊系統部聯合研發了「案件相片庫存系統」及「搜證易」，並於今年9月14日推出。

「案件相片庫存系統」是一個圖像管理的綜合系統，讓前線人員在平台上同時處理大量圖像。前線人員可在任何一間警署通過「部門入門網站」進入中央伺服器，隨時上載、儲存、列印及管理用於案件調查及法庭證據的相片。列印功能有效減少派遞列印便箋的人手及時間，整個工序包括圖像傳輸、檢索、列印及銷毀都會有所簡化。

至於「搜證易」，可讓前線人員於警隊流動裝置拍攝案件相片後，以加密方式方便快捷地將相片上載至「案件相片庫存系統」。

警務處副處長（行動）袁旭健（右二）與一眾嘉賓及社區領袖參觀新一代報案室的設施。（《警聲》圖片）

觀塘警署啟用電子羈留室巡查及警示系統

《警聲》亦提到，觀塘警署今年10月12日啟用新一代報案室，主要設施包括電子羈留室巡查及警示系統、電子儲物櫃系統、羈留室閉路電視監控系統、加設防撞軟墊的臨時羈留室及羈留室，以及屏風分隔式櫃位。

此外，警隊交通部新型號寶馬R1250RT-P電單車已正式投入服務，取代即將退役的R900RT-P型號電單車，新界南總區交通部警司暨警隊護送組主管戚銘任指出，新電單車的性能超卓，操控系統及高速行駛穩定性都有所提升，加上電腦輔助流暢煞車系統，令交通部人員執勤時更具信心及保障。新電單車設有多種預設駕駛模式，以增強各種情況下的操控性，新的坡道起步控制亦能有效防止電單車在斜坡上溜後或溜前。