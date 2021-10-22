警隊紀念日悼殉職人員　蕭澤頤：水警林婉儀事迹會永載市民心中

水警女高級督察林婉儀，上月在反走私行動中墮海殉職。警方今早（22日）舉行警隊紀念日，悼念因公殉職的警務人員，警務處處長蕭澤頤致辭時，特別提到林婉儀，稱對事件感到十分痛心。蕭說，林忠於職守，為維護香港治安而獻出生命的事迹，將永載於每一位同袍及廣大市民心中 。



警務處處長蕭澤頤表示，會爭取社會對警隊的認同及信任。（盧翊銘攝)）

警務處處長蕭澤頤、香港輔助警察隊總監楊祖賜在灣仔警察總部出席警隊紀念日儀式，向殉職人員致上花圈，悼念及默哀。

翻查資料，今年7月香港警察學院舉行結業會操時，首次以中式步操進行。不過，就現場所見，今日儀式均以英式步操進行。

將爭取社會對警隊認同及信任

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，警隊自1844年成立至今，執勤期間屢屢深陷險境及生命受威脅，但同事從不退縮。他說，向因公殉職的警務人員致以最崇高的敬意，並形容他們是永垂不朽的英雄。

今日儀式以英式步操進行。（盧翊銘攝）

在致辭中，蕭澤頤特別提到早前在反走私行動中墮海殉職的水警女高級督察林婉儀，並對事件表示痛心。他說，林的事迹將永載每一位同袍及廣大市民心中，林與所有殉職同事一樣，走向光輝的彼岸，他們綻放出的光芒，會引領警隊永葆初心，繼續以「忠誠勇毅，心繫社會」的精神守護香港。

他又說，會堅決防範及抑止任何危害國家安全行為及本土恐怖主義，爭取社會對警隊專業服務的認同及信任。