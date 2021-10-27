警察福利基金資產淨值達3.45億元　收1.3億元捐款較前年少28%

保安局向立法會提交五大紀律部隊福利基金的2020/21年度年報。其中，警察福利基金去年度有近1.36億元收入，較前一年度減少5,087萬元。收入來源96%主要來自捐款，達1.3億元，但去年度基金獲得的捐款額減少28%、即少收約4,900萬元。
警察福利基金最大筆開支用於「員工關係開支」、「擔任特殊職務警務人員茶點費用」，分別涉款過千萬元，最終仍錄得近8,663萬元盈餘。截至今年3月31日，該基金的資產淨值逾3.45億元，有33.51%淨增幅。
收少4,949萬元捐款 仍達1.3億元佔收入96%
據警察福利基金年報，去年度有近1.36億元收入，較2019/20年度有近1.87億元收入比較，減少了27%，涉及5,087萬元。主因包括捐款數字大減約28%、即減少4,949萬元，不過基金獲得的總捐款額仍達1.3億元，佔總收入的96%。其次是僱用警察服務費用收入大跌94%、即少430萬元，去年度只有27.3萬元。警察樂隊去年收入僅得3萬元。
茶點費支出逾千萬元
該基金去年度仍錄近8,663萬元盈餘，較前年度的7,395萬元淨值17%。支出方面，最大筆開支用於「員工關係開支」、「擔任特殊職務警務人員茶點費用」，分別涉款約1,126萬元及1,078萬元。單位福利補助金支出約620萬元，另有685萬元用於「發給陷入困境的警務/文職人員補助金」。
擁金融資產值逾2,036萬元人民幣
年報顯示，在報告日，該基金持有以人民幣計值的金融資產，合共逾2,036萬元人民幣。截至今年3月31日，基金的資產淨值為達3.45億元，與去年同期的2.58億元比較，淨增幅為33.5%、即增8,663萬元。
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