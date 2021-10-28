毅行者不獲豁免限聚再停辦　何栢良：可賽前賽後檢測增安全系數

政府以「潛在傳播疫情風險」為由，拒向樂施會毅行者活動批出「豁免羣組聚集」申請，令毅行者連續第三年停辦。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（28日）直言，毅行者風險低，參賽人數遠低於渣馬，加上本地基本「清零」已有一段時間，他認為有足夠條件恢復正常，若政府擔心活動時間長、未必阻隔與公眾人士接觸，亦可增添措施加強安全系數，「風險上可放寬，但行政上未放寬，可能有其他考慮，但主因唔係防疫風險！」



港大感染及傳染病中心總監何栢良形容，毅行者活動風險低，參加人數遠低於渣打馬拉松，加上本港本地「清零」已有一段時間，他認為有條件復常。他指出，若政府認為毅行者活動時間較長、通道未必可阻隔公眾人士與參賽者接觸，可加強安全系數，如要求賽及前賽後檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

「風險層面我認為可舉行，唔畀係行政決定」

何栢良指，內地過去一年不少省市都有類似毅行活動，同樣要求檢測及接種疫苗，他相信香港現時有能力應付參賽者及工作人數檢測，而且成本不高，「四至五千人（檢測）無困難，相信工作人員及參賽者願意。」

他重申「風險層面我認為可舉行，唔畀係行政決定」，他相信政府行政未願意放寬的主因非防疫風險，而是存有其他考慮，「其他考慮我唔識估，要政府解答市民。」

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何栢良：第三針係遲早問題

衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨日舉行聯席會議，通過建議為癌症患者等免疫系統失調人士、60歲或以上長者，以及醫護等「高曝露群組」接種第三針。何栢良表示，建議與歐美大致相同，「都係排緊優先次序，大家明白第三針係遲早問題。」