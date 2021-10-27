政府拒批豁免羣組聚集申請　毅行者再度無法上演　參加者可選退款

一年一度的遠足界盛事毅行者，被政府以「潛在傳播疫情風險」為由，拒絕發出豁免羣組聚集申請，無法如期上演。

主辦機構樂施會表示，現正「積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現」，此外參加者亦可選擇退款。



樂施會在網站撰文公布，「10月26日，樂施會接獲政府書面通知，由於樂施毅行者位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸的機會，加上當中涉及4600名參加者及工作人員、連續3日橫跨數個區域進行，政府認為當中仍存有潛在傳播疫情風險。」

毅行者2021再度無法全面上演。（樂施會官網）

該會指出，「過去數月，我們已應當局要求及反饋，更新活動申請書中之防疫細節，且未有收到明確反對通知。然而，活動舉辦三星期前突然知悉今年樂施毅行者之「豁免羣組聚集」申請最終不獲批准，活動未能如以往般以連續三天的實體形式舉行，我們對此感到極為失望和無奈！」

由於新冠肺炎疫情關係，毅行者自2019年起已連續停辦兩屆，今屆看似終能復辦，該會稱，「和大家一樣，多月來我們拼盡全力籌備活動，期望與各位參加者、義工、贊助機構等，攜手讓樂施毅行者2021實體活動安全順利復辦！因此，我們由年中至今一直與政府部門緊密溝通，由介紹活動歷史、形式及規模，以至多月來應當局要求，先後多次更新及遞交活動申請書內之防疫細節，包括大幅減少隊伍數目、不建議安排支援隊伍、於檢查站提供更多獨立包裝食品、參加者須接種兩劑新冠疫苗及提交活動前48小時陰性檢測報告等，以符合舉辦大型體育活動之要求，並一直沒有收到明確反對通知。」

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毅行者是本港一年一度的大型行山籌款活動。（樂施會官網）

「我們知悉，近期部分並無提供飲食補給的大型體育活動獲政府豁免，可恢復以慣常的實體模式舉行。然而，樂施毅行者有別於其他山賽及路賽，活動時間長達48小時、位處屬於公眾的麥理浩徑、沿途提供飲食予參加者、參與及義工人數逾4,000人、更橫跨西貢至元朗共100公里等等，或構成相關的防疫風險考慮。」或許基於毅行者活動時間遠較其他山界活動更長，毅行者最終未能如願復辦，只好變陣出擊，「我們現正抖擻精神，積極整理及全力啟動後備方案，暫定於11月22日至12月12日期間讓樂施毅行者以全新模式呈現，現正待相關部門之許可證審批。」

樂施會稱，已繳交樂施毅行者2021報名費、登記費及捐款的隊伍，亦可選擇退回相關費用，詳情將於數日內公布。

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