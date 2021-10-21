英中學生用AI編寫警示過度消費程式　贏消委會可持續消費設計獎

過度消費除了製造環保災難，也衍生「月光族」及借貸消費問題。將軍澳英中迦密主恩中學一班學生合力設計一個手機應用程式，幫助用戶建立個人的消費大數據，適時發出消費 「警示」， 減少不必要購物。這個程式首階段應用AI技術掃瞄消費單據，未來如能結合雲端數據庫，讓家庭開 支一目了然。這個名為「惜錢．識存」計劃，令他們贏得消費者委員會第22屆消費文化考察報告獎的「可持續消費創意設計 」高級組最卓越設計獎和最佳實踐獎。



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共頒發68個獎項

消費文化考察報告獎由消委會與教育局合辦、政府資訊科技總監辦公室及資訊科技教育領袖協會擔任支持機構，今日（21日）下午舉行頒獎禮。本年活動共吸引653隊、來自59間中學的逾2,000學生參加，完成率達9成以上 。

今屆共頒發68個獎項，其中17個獎項於頒獎典禮頒發，獲頒冠、亞、季軍奬項的隊伍，分別獲得5,000元、3,000元及2,000元獎學金；最佳選題獎及最佳表達方式獎，則各獲1,500元獎學金；「可持續消費創意設計」主題獎獲頒最卓越設計獎的得獎隊伍可獲得5,000元獎學金；最佳實踐獎及最創新意念獎的得獎隊伍，則各獲2,500元獎學金。

↓消費文化考察報告獎得獎名單↓



研究弱能人士看牙醫的困境

天主教母佑會蕭明中學學生所設計的「艱難── 考察弱能人士與監護人找尋牙科服務的消費處境」，獲得高級組冠軍及最佳選題獎兩獎。報告提及特殊需要人士尋求牙科治療，往往是牙齒問題已構成健康威脅，但他們被陌生的面孔用工具在口腔中探索，刺眼燈光 、刺耳聲音、麻痺感覺，他們不懂說，想逃又 逃不了 ，他們第一次可能只能在診所門外看 ，下一次才肯踏進診所看 ，「一步一步原來可以如此艱難 」。

九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學學生則憑「IG Shop的神秘面紗 ── 買賣雙方的處境剖析」，奪得初級組冠軍及最佳選題獎。報告指IG上充滿「人性化」的自家經營網店 ，由設計帳戶版面、 發帖 文 、議價、交收，店主於過程中與客人不斷溝通， 經歷與客人爭拗， 同學更明白作為消費者要如何做好顧客本分，例如清楚處理及保留付款記錄、有禮貌、懂尊重，而不是一味要投訴、要賠償；而賣家亦要承擔起作為店主的責任，讓顧客對 他們 有信心。 惟有雙向的尊重和包容才可營造良好的消費環境！

↓消費文化考察報告獎主要得獎作品簡介內容得獎名單↓



設AI技術掃瞄消費單據

自第19屆起增設「可持續消費創意設計」主題奬，當中包括最卓越設計獎、最佳實踐獎，以及最創新意念獎。奪得高級組最卓越設計獎及最佳實踐獎的迦密主恩中學學生，合力設計手機應用程式為自己建立個人的消費大數據 。首先程式附設AI技術掃瞄消費單據， 以取代人手輸入， 大大提高記帳的便利性 ；再加上個人化通知系統，讓使用者就不同消費類別、按個人需，要設定限額 及通知時間， 適時發出消費 「警示」， 減少用戶不必要購物；未來如能結合雲端數據庫，更可由個人提升至家庭為單位 ，讓家庭 開 支 一目了然。

主禮嘉賓教育局常任秘書長李美嫦表示，今屆比賽作品當中有不少學生均選擇以疫情下的消費行為作為研習題材，部分作品更能從中體現「環保」、「珍惜」、「關愛」等正面價值觀，實在值得欣賞。消委會主席林定國也表示，回顧過去一年，參加學生在疫情下開始慢慢適應生活上的各種新常態，亦在多元的消費模式下，反思自己作為消費者的權利及責任，同時疫情加速催生了更多元化的消費模式，他讚揚同學緊貼消費議題。