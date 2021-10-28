保險經紀疑遭迷姦　被告否認虛構事主曾做援交　指每個人都有過去

女保險經紀疑3年前到準男客戶的住所傾談保險時遭迷姦，準男客戶否認強姦罪受審，今(28日)在高等法院繼續自辯。控方盤問時指，若被告真的想替雙親買保險，不會聯絡他口中曾做援交旳事主，質疑他「醉翁之意不在酒」。被告庭上否認，並指每個人都有過去，不能因此斷定其將來。他亦否認控方所指，虛構援交一事，令人相信事主會為錢提供性服務。



被告林劍峰，37歲，被控於2018年8月29在長沙灣東寧大廈某單位強姦女事主X(現年29歲)。

被告指每個人都有過去，不能因此斷定其將來

被告昨自辯稱，X於2015年透過微信，問他有沒有興趣找援交，但兩人閒聊後未有成事。而他於2018年時想替父母購買保險，又見到X的微信朋友圈發過有關保單的帖文，於是聯絡X查問。控方質疑，若被告真的想買保險，不會找做援交的女子查問。被告不同意，指每個人都有過去，不能因此斷定其將來。而他亦沒有在2018年時，向對方重提援交。被告亦亦否認控方所指，虛構援交一事。

控方指，被告「醉翁之意不在酒」，起初並非為買保險才聯絡X。被告否認，並指X曾稱有方法令客戶和她上床後，事後會投保。被告認為此種交易屬你情我願。

控方又指，根據被告拍攝的片段，X口齒不清，當時其狀態迷糊。被告亦因此可明目張膽，擺設手機拍攝。被告強調，X案發時對答有條理，未有失去意識，而她在性交時亦曾攬被告。

案件編號：HCCC170/2020