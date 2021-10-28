中電新燃氣發電機組投產　料每年減少100萬噸碳排放

港府早前公布2050年達致碳中和目標，中華電力今日（28日）指，屯門龍鼓灘發電廠中已增建一台新燃氣發電機組，並於去年年中投入運作。新機組每年發電量足以供應90萬個家庭，預計每年可減少100百萬噸碳排放，相等種植逾4,200萬棵樹。
中電今日就新燃氣發電機組D1舉行開幕典禮，並指新機組投入運作後，燃料組合中的天然氣比例由2019年少於30%，提高至2020年約50%，而目前龍鼓灘發電廠內共有9台燃氣發電機組正在運作，發電容量達3,225兆瓦。此外，中電正在龍鼓灘發電廠增建另一台燃氣機組，預計於2023年年底前投產。
另外，中電亦於屯門稔灣新界西堆填區內，興建全港最大規模的堆填沼氣發電項目「中電綠源」，並於去年第一季投產。項目，首階段安裝5台發電機，發電容量為10兆瓦，並接駁到中電電網。項目投產以來，共生產逾5,400萬度電，相等於超過1.2萬戶住宅家庭的每年平均用電量。
中電新燃氣發電機逾千主要部件抵港 預計於2020年前投入運作新燃氣機組今年投產 天然氣比例增至50% 離岸風力發電成本高政府收緊發電廠空氣污染物排放上限 兩電各建新燃氣機組減排兩電分別斥資50及60億元建新燃氣機組減排 暫未知對電費影響