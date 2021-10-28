安心出行｜11月1日起出入醫院須嘟二維碼　幼童、長者、殘疾豁免

政府規定，下周一（1日）起出入政府設施或場所人士都要使用「安心出行」。醫院管理局公布，下周一開始會跟隨政府做法，並已在多個入口、病房門口等張貼二維碼，12歲以下、65歲或以上人士及使用時有困難的殘疾人士等可獲豁免，醫院亦會按實際情況豁免，改為填表登記。



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獲豁免人士亦須填表

醫管局表示，下周一起進入當局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」，流動應用程式掃描場所二維碼，獲豁免人士除外，包括12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而獲豁免的個別人士，可填寫表格登記。

而在運作可行及不影響醫療服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍及醫管局其他醫療設施的人士亦須使用「安心出行」。

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醫管局表示，考慮到各公立醫院的實際環境及運作情況，包括有多個入口及服務提供點，醫院會按實際情況推行新安排，包括張貼更多「安心出行」二維碼，及於病房門口或服務登記處提示到訪人士使用「安心出行」。

醫管局稱，新安排有助進一步加強接觸者追蹤工作，當社區出現確診個案時及早截斷病毒傳播鏈，而到訪人士亦可透過紀錄出入公共場所的資料得知相關感染風險，公立醫院的服務對象主要為病人，病人到醫院求診亦有相關紀錄，如病人在新安排實施下遇到任何困難，醫院會按實際情況酌情處理。

公立醫院目前仍然處於「緊急應變級別」，探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。