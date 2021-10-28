安心出行｜葵芳譚仔等14食肆收紙仔程序涉違私隱例　公署促糾正

政府今年2月18日起，要求所有B類食肆須確保客人進入前須掃「安心出行」或登記個人資料。截至8月31日，個人資料及私隱專員公署共接獲20宗投訴，指有食肆沒有妥善處理顧客登記資料，公署調查14間食肆調查後要求糾正。其中，金鐘Triple O's及旺角傷心酸辣粉等8間食肆，被指要求顧客使用共用的登記表，太古城翰騰閣的收集箱沒有蓋好，葵芳譚仔則沒有表格收集箱。私隱專員已向所有涉事食肆發出執行通知，要求採取適當及可行的資料保安措施。



公署接20宗沒妥善處理「紙仔」投訴 14宗成立

公署接獲的20宗沒有妥善處理顧客登記資料的投訴中，有6宗經初步調查後不成立，其餘14宗已要求糾正。其中一宗涉及大角嘴「牛極」，投訴人表示需在一張印有多個方格的A4紙上填寫資料，則被投訴要在一張印有多個方格的A4紙登記。牛極向公署解釋，慣常會將該張設計的A4紙剪成多張獨立便條供顧客使用，但當日店內的獨立登記便條用罄，店員遂指示顧客在紙上填寫資料。

公署於今年4月26日派員視察時，牛極在收集箱上有該設計的入座登記表，惟獨立登記便條上只有兩行空白方格，沒有標示需填寫的資料項目。私隱專員指，如食肆因安排不周，臨時使用尚未剪開的表格作登記用途，與共用登記表格一樣，情況不理想，即使剪開登記便條，但設計簡陋，沒有註明填寫甚麼資料，亦無告知顧客收集資料的目的。

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旺角傷心酸辣粉金鐘Triple O's等11間食肆共用登記表

公署指，有11間食肆使用共用登記表格或登記簿，供顧客在店內登記處自行填寫，包括旺角傷心酸辣粉及金鐘Triple O's。私隱專員表示，共用的登記青格，可以讓登記顧客查閱較早前已登記資料及其他頁面內容，做法絕不可取，即使食肆加上卡紙等遮蓋登記表格已填寫的內容，但有心人如要移開卡紙查看，亦是輕而易舉，是違反了保障資料原則的規定。

太古城翰騰閣收集箱沒蓋上 公署：有心人可輕易取去表格

太古城中心的翰騰閣亦被投訴其表格收集箱沒有蓋上，翰騰閣向公署解釋，相信是員工在清理收集箱後忘記蓋上。公署認為，沒有蓋好收集箱，有心人可輕易伸手入箱內取去或棄置表格，明顯出現漏洞。

葵芳譚仔沒有提供表格收集箱 只由員工收集顧客表格

葵芳的譚仔雲南米線則沒有提供表格收集箱，由員工收集，公署指若店員長時間未有收起顧客表格，資料便有機會被路經的第三者查閱。

（香港01製圖）

私隱專員：填紙仔涉及的私隱風險相對「安心出行」大

14間食肆已採取補救措施，而私隱專員亦決定向所有涉事食肆發出執行通知。私隱專員指，市民應注意 向不同食肆提供個人資料所帶來的私隱風險，稱以「填紙仔」方式代替「安心出行」可能需每天向不同食肆提供個人資料，涉及的私隱風險，相對「安心出行」較大。