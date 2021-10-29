安心出行｜社協憂醫院職員與病人產生摩擦　醫管局：配合政府防疫

3天後（11月1日起）市民進入公立醫院時必須使用手機程式「安心出行」，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌相信，醫院在遇到緊急病人時會酌情處理，但當病人接受治理後，「會唔會不斷係咁捉佢用安心出行，咁就會係滋擾」，又擔心若家屬需到醫院見親人最後一面，又不能使用安心出行時能否獲得豁免，直言日後醫院職員和病人及家屬之間或出現很多不必要的摩擦。

醫管局員工陣線亦稱，對於新安排有兩大疑慮，包括醫管局本身已有職員的上班紀錄，為何多此一舉，要求職員使用安心出行；而醫院範圍大，「單以進入醫院、醫療設施掃描有關二維碼的方法，根本難以準確地追尋到密切接觸者。」



香港社區組織協會幹事彭鴻昌直言，日後醫院職員和病人、家屬之間可能出現很多不必要的摩擦。（資料圖片）

醫管局早前稱，由11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」，而在運作可行及不影響醫療服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍及醫管局其他醫療設施的人士亦須使用「安心出行」。

彭鴻昌表示，相信如病人病情緊急，醫管局不會拒收病人，對於一些特殊人士亦會酌情處理，不過關鍵在於前線員工在執行時，「有幾鬆、有幾緊」。他舉例指，若病人到醫院時情況危急，相信不需在進入時使用安心出行，但當其接受治理後，「會唔會不斷係咁捉佢用安心出行，咁就會係滋擾」，又擔心若家屬需到醫院見親人最後一面，又不能使用安心出行時，能否獲得豁免，直言日後醫院職員和病人、家屬之間可能出現很多不必要的摩擦。

他稱，新安排對於無家者、基層市民、無智能手機人士影響最大，直指病人求醫、覆診等都有醫療紀錄，即使不用安心出行亦不會追蹤不到。他認為醫管局應該向前線負責執行的員工提供清晰指引，而職員執行時也應盡量寬鬆，按病人和家屬需要去調整。

3天後（11月1日起）市民進入公立醫院時必須使用手機程式「安心出行」。 （資料圖片）

醫管局員工陣線在社交平台faceboook專頁發帖表示，對於新安排有兩項疑慮。首先醫管局必備有職員上班的紀錄，對職員進行接觸追蹤工作本就易如反掌，工會不理解為何需要多此一舉，要求員工使用有關程式，會員亦反映安排屬於擾民。工會稱，新冠肺炎疫情爆發至今，醫管局一直委派「感染控制組」進行接觸者追蹤，調查深入、行之有效，工會不理解醫管局為何聲稱新安排能提高接觸追蹤工作的效率及準確度，質疑在疫情回落之際，硬推需用安心出行，背後有無其他原因。

另外，工會認為以該程式追蹤醫院訪客的成效亦成疑，因為醫院範圍大，涉及不同部門、不同醫療設施，當中又劃分不同區域，「單以進入醫院、醫療設施掃描有關二維碼的方法，根本難以準確地追尋到密切接觸者。」

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記者向醫管局查詢對工會的意見有何回應，有哪些情景下病人和家屬可獲豁免使用安心出行，以及判斷市民能否獲得豁免的是保安人員或是其他職員。

醫管局其後回覆，就網上貼文對醫院管理局及公立醫院要求使用「安心出行」提出揣測性指責，該局澄清有關安排是配合政府整體防疫政策，醫管局及公立醫院的安排與其他公用設施一致，但不會影響現行感染控制措施及相關安排，其中包括所有進入公立醫院的訪客必須佩戴外科口罩及量度體溫；探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式HA Go內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。

若醫院內出現確診個案，醫院會按既定機制作出跟進追蹤。醫管局轄下設施將會張貼更多安心出行二維碼，方便公眾人士及職員使用。醫管局稱，有關做法基於防疫需要，對有個別團體，基於偏見而作出無根據揣測和指責，深感遺憾。