立法會選舉｜新思維覓非建制合作　有區議員獲接洽　譚香文拒結盟

立法會換屆選舉提名期本周六（30）展開，新思維與民主思路早前宣布組成聯合陣營，就成員參選互相協調、推介雙方支持的候選人。消息指，新思維近日作「最後衝刺」，四出約見非建制派尋求協調和合作，主要接觸已在媒體曝光的非建制派有意參選者。

已退出民協的馮檢基接受查詢時表示，新思維未有聯絡他，但稱不抗拒任何人的接觸，重申至今仍未決定是否參選；另有區議員承認獲新思維接洽，但形容自己與新思維路線不同，相信未能合作。



冀做好協調免「撞區」

有新思維中人透露，近日開始約見非建制派，目的是團結所有非建制派的有意參選者。該人指，第一，希望可以做好協調「不撞區」；第二，若大家理念一致，是否可如民主思路一樣組成聯合陣營合作。至於會否招攬他們加入新思維參選，該人認為對方不一定要加入，最重要是視乎雙方的最大合作空間。

新思維副主席黃俊瑯接受查詢時稱，新思維一直支持非建制派團結一致，接下來時間會主動找不同非建制派人士傾談，亦歡迎有意者接觸他們，務求以最大努力，爭取非建制派陣營勝得最多議席。

譚香文擬戰九中 稱不會與新思維協調

黃大仙區議員譚香文接受查詢時指，正積極考慮參選九龍中，現在「搞緊提名」。她稱新思維未有聯絡她，對方即使主動接觸亦不會與他們合作。另有區議員稱，新思維曾主動邀請協調合作，但該人形容自己作為民主派，與新思維的立場不同，相信未能與他們合作。

已退出民協的前主席馮檢基則指，新思維未有聯絡他，但指不會抗拒任何人接觸，強調與不同政治光譜的人都可溝通。不過他重申，自己至今仍未決定是否參選，「都係個句Never Say Never」，被問到何時會就參選有最終決定，他笑言選舉提名期截止當天或之前會有決定。

西貢區議員方國珊未有回應會否參選，但提及自己早前在馬鞍山頌安邨開設新辦事處，擴展地區服務。（方國珊facebook）

傳出戰新界東南 方國珊開議辦擴地區服務

至於近日盛選出選新界東南的西貢區議員方國珊，被問到新思維有否主動接觸，以及會否參選時，僅稱沒有特別回應，但提及自己早前在馬鞍山頌安邨開設新辦事處，擴展地區服務，正如昨日舉辦街坊注射流感針活動，形容自己「正在努力中」。