狎兩女童被判囚3年　男教師求情信稱造福教育界多年　官：有出糧

57歲男教師涉於3年間，多番在校內非禮兩名的女童，包括觸摸女童的胸，或隔著衣物，把其下體貼近女童的私處。男教師否認8項非禮罪受審，今(29日)在粉嶺法院被裁定其中6罪罪成。對於教師在求情信中稱，自己造福教育界，裁判官反指他「有出糧」，著他不要形容自已那麼偉大。裁判官又斥責被告利用女童的無知犯案，行為令人齒冷，決定判他入獄 3 年。



被告張秉樞，57歲，被控8項非禮罪。控罪指，他於2016年10月至2019年1月間，在沙田一學校4度非禮女童X，以及4度非禮女童Y。兩名女童於首次被非禮時，年約9歲。

多番藉詞交接工作紙等 非禮女童

控方案情指，被告多番藉詞交接工作紙等，觸摸女童的胸。被告亦隔著衣物，把下體貼近女童的私處。

對於辯方質疑，女童案發時未有避開。惟裁判官裁決時指，女童於案發時約9歲，不懂反應也合理。裁判官又指，涉案的觸摸介乎數秒至1分鐘，認為可排除屬意外。因兩女童就部份事件發生的日期有分歧，裁判官遂裁定其中兩罪不成立，而其他六罪則罪成。

辯方指被告由被捕至審訊期間飽受壓力 裁判官指屬理所當然

辯方求情指，被告因本案已辭職，失去約300萬元公積金。辯方又指，被告被捕至審訊的2年間承受壓力。惟裁判官質疑，犯事後受煎熬屬理所當然，反問是否要感覺良好？

對於被告在求情信中稱，自己造福教育界多年，裁判官指被告「有出糧」，著他不要形容自已那麼偉大。裁判官斥責被告作為老師，郤利用女童的無知和不懂反抗犯案，行為令人齒冷，最終決定判被告監禁3年。

案件編號：FLCC558/2021