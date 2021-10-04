專門以未成年少女和兒童為對象的非禮性侵案件經常發生，而且色狼犯案的手法層出不窮，家長必須時刻留意子女的安全，因稍稍鬆懈便有機會讓犯人乘虛而入。最近日本發生了讓社會人心惶惶的兒童非禮案件，一名男子在公園裏假裝丟下銀包，然後等待經過的女童拾起「失物」，並利用他人的善意，用一句說話引誘孩子到公園廁所裏企圖侵犯她。事件讓日本家長嘩然，留言表示擔心：「以後不敢教孩子隨便幫助陌生人了。」



據日本媒體「FNN富士新聞」報道指，被捕男性名叫小野寺大，今年30歲，自稱是普通上班族。他涉嫌在今年6月將一名中學一年級女生帶到公園的廁所內企圖非禮性侵她。事發當日，他在公園廁所前設置「陷阱」，將銀包和信用咭等散落在地上，偽裝成不小心掉落的失物，然後等待「獵物」上釣。

一名年約13歲的初中女童剛好路過，小野寺確認她看見地上的錢包後，便走上前詢問：「你有沒有看到我的失物？」然後讓女孩帶他到錢包掉落的位置。受害者聲稱，犯人首先假裝點算錢包裏的失物，訛稱本來應該有幾張紙幣，懷疑女孩偷竊，並以此為理由要求帶女童入男廁進行「身體檢查」，其實是乘機非禮及性侵！👇👇👇點擊圖片看案發經過👇👇👇

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因為受害女童在當下勇敢逃離現場和果斷向公園內的管理處求助，所以幸運地逃過一劫。警方透過附近的閉路電視找出疑兇，並拘捕了30歲的小野寺，他其後承認犯案，記者訪問鄰居表示犯人是個認真而沉穩的人。有網民留言表示媒體應該用更大篇幅報道同類型事件，除了家長和監護人之外，學校亦應加強對學生的自我保護訓練，例如教授自衛術和遇到色狼時應如何逃走等。

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