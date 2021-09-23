廚師3年內多番非禮女兒　見其性徵一時咸濕　官斥社會不容囚20月

中年廚師看到就讀小學的女兒出現性徵，感好奇而多番趁女兒入睡時摸其胸和私處，他早前承認5項非禮罪。女兒的創傷報告顯示，她出現自殺及自殘傾向，事件對她造成的傷痛及烙印揮之不去，仍對父親滿懷恨意。法官今日（23日）判刑指，被告行為為社會不容，更破壞家庭及摧毀女兒的童年，最終判他囚20個月。



現年47歲的被告，承認於2017年6月至2020年11月14日間，在住所5次非禮事主X。X於案發時介乎11至14歲。

揭發事件令家陷財困感自責

X的創傷報告指X在案發時感困擾，怕再被侵犯而迴避與被告交流，有自殺及自殘傾向。報告也顯示，事件對她造成的傷痛及烙印揮之不去，家中因被告還押而出現財困，X對此亦惑到自責，同時對被告仍滿懷恨意。

斥被告破壞家庭摧毀女兒童年

法官指本案嚴重，被告行為為社會不容，亦涉違反誠信，更破壞家庭及摧毀女兒的童年，但考慮到他作出招認，顯示他有真誠悔意，因此酌情作出刑期扣減。

案情指，X於2020年11月告知母親她遭被告非禮，事件最終轉介社署並報警。被告則於同月17日被捕，警誡下稱「一時咸濕先摸佢」。

讀小六時遭被告4度非禮

被告在錄影會面稱，他於X就讀小六時，四度非禮正在睡覺的X，包括隔衣服或把手伸入X的衣服內摸胸，或隔著內褲摸X的私處。他又稱，因X開始出現性徵，他感到好奇而犯案。

在第四次非禮後，他有犯罪感而有一段長時間不敢性騷擾X。惟他於2020年11月14日，因一時「咸濕」再次非禮X。當時X正睡覺，他用被子蓋著X的身體，他看見女兒的胸部，於是伸手入X的上衣內摸胸。

案件編號：DCCC413/2021