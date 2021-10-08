無業男涉玩性虐遊戲姦女同志　堅稱無隱瞞性別　強姦及非禮均脫罪

無業男涉在女同志的交友軟件結識一名女同志，對方一直以為他是女性，又以「姐姐」稱呼他，兩人更再相約到酒店進行性虐待（SM）遊戲，男方進入女方體內後，女方始發覺「姐姐」是男兒身，最後報警稱遭強姦；男方卻否認指控更稱未有刻意隱瞞其男性身分，又稱他有一把「男人聲」，兼在事主面前脫外褲露腳毛，亦有與事主擁抱等，認為對方應知他是男人。6男1女陪審團今(8日)退庭商議後，下午就「罔顧」的法律定意作提問後，便一致裁定被告強姦及非禮罪不成立。



被告曾子豪，30歲，被控1項強姦和1項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘悅品海景酒店一房間內，強姦和非禮女事主X。X於案發時約20多歲。被告得悉裁決後向陪審團鞠躬。辯方大狀在散庭後亦向被告說：「以後小心做人，得到教訓啦。」

事主X稱一直以為被告是女人

庭上證供指，女事主X透過標明是女同志交友軟件的「Butterfly」認識被告，被告網名為「Jan」，又在資料上選了「TB (tomboy,男性打分的女性)」。X因相信只有女性才會使用該女同論壇，她亦有以「姐姐」稱呼被告，對方亦沒有作過澄清，故一直以為被告是女性。二人交往期間並有談及玩性虐的事，最後更相約到酒店開房。

案情重點。(詳看下圖)

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酒店見面被告沒脫下衣服

事主X當日先到酒店「開房」，被告稍後才到達，當時X已赤裸在床上等被告，被告入房後摸X的私處等，又拍打她的臀部等位置，及用低溫蠟滴在她的背部。被告全程未有脫下衣服，亦沒有說話。其後，被告把X拉入浴室，清洗身上的蠟，但被告仍一直穿著衣服。

至有異物插入始知被告是男人

洗澡後，兩人返回床上，被告終脫下衣服上床，並用被蓋著二人的身體，期間不斷摸和用手指插X的私處，X後來感到有圓柱狀的異物進入她的身體，初時猜想是陽具狀的性玩具，惟之後感到該物體有溫度，即追問：「咩嚟？」之後事主把被告推開，發現是被告的陽具，頓時感驚慌、㥬惶，直指事件令她覺得好反感，及「好變態」。

X離開後立即找了一名男性朋友傾訴，亦直言對是否被強姦及應否報警感猶豫，後來該男友人為X聯絡了風雨蘭，X在社工陪同下報警。

被告否認隱瞞性別

辯方案情指被告並沒有刻意隱瞞其性別，他所用的網名「Jan」，是中性名字，與商台DJ林海峰的洋名一樣。被告自辯亦提到，他使用女同軟件，只是想識下女仔，他又解釋X叫他做「姐姐」時未作澄清，因為當時兩人在交互訊息「覆唔切」，但他認為X並非女同志，因為未聽過X說「唔鍾意男人」。

不想肉貼肉才未有脫衣

至於二人在酒店見面時，被告稱他與X曾有對話，他有解釋因見到X的皮膚有紅疹，不想與她「肉貼肉」，所以才沒有脫下衣服。但稱他明顯有一把男人聲，亦有在X面前脫去外褲，露出腳毛及後腿，認為X應知道他是男人。

對X不知他是男人感奇怪

及至二人親熱時，他出現生理反應，X應理感覺到。他在床上用下體接觸事主私處時，「磨磨下便入咗去」，但X竟問他：「咩嚟？」被告稱他也感到奇怪，心想：「仲可以係咩嚟？」X又稱：「乜你係男人嚟，仲要無用套。」被告稱他當時也感到愕然，因為雙方已相處一小時，不解X為何會這樣問。被告又解釋，他事後有傳款500元給X，是用來支付酒店的費用。

辯方律師在結案陳詞時指被告曾子豪(圖)被推開後，便停止並沒再性交，若他想強姦，可壓著事主繼續，但他沒有。(資料圖片)

律師指被告被推開後已停止性交

辯方大律師在結案陳詞時稱，被告遭Ｘ推開後，便即停止性交，Ｘ事前亦完全表示過不同意。如果被告是存心想強姦，他可壓住Ｘ繼續，但被告沒有。再者，兩人是在進行了約一小時的性虐遊戲後才到床上性交，被告有意圖強姦事主，他大可在中途已進行有關行為，而不是待至最後。

陪審團在裁決前就罔顧意思作提問

陪審團曾經向法庭提問「罔顧」的意思，當中涉及的風險為女事主有機會不同意性交，抑或只是女事主不同意性交。法官進一步向陪審團指示稱，罔顧意思是被告當時的情況下，知道女事主有不同意性交的風險，但冒風險與對方性交，而被告在當時的情況下，仍冒此風險，便屬於不合理的舉動。

案件編號：HCCC34/2021