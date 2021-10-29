安心出行｜下周一起入食環署街市須掃二維碼　將軍澳料不受影響

為配合政府最新的防疫措施，食環署今日（29日）公布，由下周一（11月1日）起，市民進入食環署轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場，均須掃瞄「安心出行」才可進入。至於公廁、墳場、火葬場、垃圾收集站等設施，則無須掃碼亦可進入。



全港18區中，西貢只有西貢街市屬食環署，區內將軍澳的屋邨街市，則由領展和建華集團等私人企業經營。領展表示不會強制使用「安心出行」，建華集團待覆。換言之，將軍澳居民買送很大可能不受此政策影響。



由下周一（1日）起，市民進入食環署轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場前，須掃瞄「安心出行」二維碼才可進入。（資料圖片／張浩維攝）

食環署︰適應期內務實體恤態度處理

食環署公布，由11月1日起，市民在進入食環署的辦事處和室內設施，包括其轄下的公眾街市、小販市場及熟食市場前，要先使用「安心出行」流動應用程式（程式）掃描「安心出行」場所二維碼，方可入內。12歲以下或65歲或以上市民，以及殘疾人士，如未能使用程式，須在進入場地前填寫指定表格登記其姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須向駐場人員出示相關身份證明文件以作核實，駐場人員同時亦會即場致電核實其提交的聯絡電話。

署方稱，考慮到市民需時適應，尤其是公眾街市、小販市場及熟食市場，將於措施實施初期，較着重公眾教育和宣傳，並提供技術協助。在適應期內，如個別人士因真正困難未能使用程式，將以務實體恤態度處理，例如容許填寫「訪客資料記錄表」作替代。但登記及查核個人資料需時，該批市民入場時或需輪候較長時間，並須保持社交距離。

食環署呼籲市民盡快下載及使用「安心出行」，並積極配合現場工作人員指示，減低病毒擴散的風險。

領展發言人表示，如果一刀切禁止未能使用安心出行的市民進入旗下場所，可能會對他們的日常生活構成影響，需要審慎評估。（資料圖片／羅君豪攝）

領展：顧客入商場和街市可自願使用心出行

領展表示，早於去年政府推出安心出行應用程式之初，旗下的商場和街市已率先張貼有關二維碼，供市民自願使用。發言人表示，如果一刀切禁止未能使用安心出行的市民進入旗下場所，可能會對他們的日常生活構成影響，需要審慎評估。

本港各區都有食環署街市，不過西貢區只有一間，並且設於西貢；區內的將軍澳屋邨及私人住宅都有街市，但均屬領展和建華集團等私人企業經營，佔最多的領展已表明不會跟隨，尚待經營寶林街市、茵怡街市及香港街市（寶盈）的建華集團回應安排。

《香港01》亦有向基匯資本及房屋署查詢轄下街市安排。

而食環署轄下火葬場及申請殯葬服務的辦事處，亦接受未能使用「安心出行」，如沒有智能電話的市民，以填寫「訪客資料記錄表」作替代。

公廁、墳場、火葬場、垃圾收集站無須掃碼

此外，食環署轄下的部分場地會作出特別安排，無須使用程式，包括靈灰安置所、紀念花園、墳場、永愛園、垃圾收集站、公共浴室及公廁。但場地仍然會張貼「安心出行」二維碼，供市民自願使用，以便有需要時，更有效地進行流行病學調查。

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入民政事務總署社區會堂及社區中心也須掃安心出行

民政事務總署公布，由 11月1日起進入總署及各區民政處的辦公處所和轄下場地前使用「安心出行」流動應用程式的安排。除獲豁免人士外，所有人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才獲准進入民政總署的辦公處所和場地。

新安排適用的民政總署及各區民政處轄下場地包括：所有社區會堂及社區中心（包括用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心）；各民政諮詢中心；牌照事務處的辦事處；以及遺產受益人支援組的辦事處。

署方也表示，12歲以下和65歲或以上的人士、有困難使用「安心出行」的殘疾人士在進入民政總署及各區民政處辦公處所和場地時，可獲豁免使用「安心出行」；亦會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用「安心出行」，包括沒有智能手機的臨時庇護中心使用者。所有獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身份證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

署方表示，因應新安排下需時核實個人資料，獲豁免人士輪候使用公共服務或進入有關場所的時間可能會較長，建議市民提早到達，希望市民諒解；署方亦鼓勵可獲豁免人士盡量利用「安心出行」，以節省時間。