安心出行｜康文署公布下周一起入18類場地須掃二維碼　公園要否？

政府日前公布，11月1日起進入政府大樓和辦公處所必須先使用「安心出行」流動應用程式。康樂及文化事務署今日（29日）指，除獲豁免人士外，所有人士必須使用「安心出行」才獲准進入康文署的辦公處所和場地，總共有18類，包括所有博物館、圖書館；室內體育處所包括所有體育館等；而戶外場所則包括運動場和泳池等。

有關名單未有列出公園、籃球場、足球場及泳灘，即代表市民進入時毋須使用「安心出行」。



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圖書館、表演場地、運動場、泳池上榜

康文署今日公布，新安排適用的康文署轄下場地包括所有博物館、圖書館和表演場地；室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、羽毛球中心和香港單車館；戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場；及公眾游泳池。

不過康文署多個轄下場地未有提及適用新安排，包括公園、泳灘、海濱長廊、寵物公園、燒烤場及兒童遊樂場等。相信意味着市民進入上述設施，毋須使用安心出行。

三類人士可填表 需出示身份證及手機核實

另外，該署指在新安排下，12歲以下和65歲或以上的人士及使用「安心出行」有困難的殘疾人士在進入康文署辦公處所和場地時，可獲豁免使用。該署會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用「安心出行」。

不過該署強調，所有獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身份證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。