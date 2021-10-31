消委會嚴選「放蛇精英」查海外樓盤　主席林定國：我太太都有出動

不少港人考慮移民海外，或購買樓宇為投資或未來退休之用，海外物業交易近年有上升趨勢。消委員會上周四（28日）公布要求監管在港銷售海外一手樓的報告，當中派出20人放蛇，向地產代理了解詳情及測試伏位。消委會主席林定國接受《香港01》專訪時透露，其中一名放蛇人員就是同為律師的太座袁淑明。林笑言，「太太一向好古靈精怪、鐘意玩、精明又醒目，佢被派去買馬來西亞樓。」又自嘲消委會「好窮」，放蛇做客人並無落訂購買樓花。



他又多次提到有關建議並非主要因為本港現移民潮，「的確不少人買樓為退休投資，但呢個題目係社會關心、情況又嚴峻，同樣會有人到內地置業，投資大灣區。」



消委會主席林定國接受《香港01》專訪時透露，研究海外置業買賣中，放蛇項目的其中一名「潛質買家」是同樣為律師的太太袁淑明。（李澤彤攝）

不少港人考慮移民海外，或購買樓宇為未來退休做準備，海外物業交易亦有上升趨勢，消委員會昨日（28日）公布要求監管在港銷售海外一手樓的報告，除了調查已發生的個案之外，為了進一步了解出售樓宇的實況，派員到展銷會及代理公司「放蛇」購買各地物業做業主，置業者必然有一定財力，為了來更有說服力，主席林定國笑言，所有圍人士不少有專業資格，另一方面為了提升向職員問的質素及即時分析能力，是嚴選的「精英團隊」。

人選根據同事個性及外形，派到不同的海外物業展銷會。他碌盡人情牌、邀得太太「落水」親自出馬，「太太一向好古靈精怪、鐘意玩、精明又醒目，佢被選去買馬來西亞樓。」太太完成務後，興奮分享經過，「佢話經紀唔算好古惑，說話都合理。」完成任務後要填寫一份詳細報表，但全為「義工」他笑言，「要醒目唔可以真係畀錢買咗樓，消委會一向好窮無錢買埋樓，哈哈。」

近年不少港人購置海外物業

面對本港的移民潮，消委會在這個骨節點上公布海外樓宇買賣的報告及建議，難免令人有所關聯，惟林定國多次強調無關係，只是考慮到坊間的相關廣告日增、接獲的投訴不斷而作出的調查，整個調查進行了超過一年，「呢個題目係社會關心、情況又嚴峻，其實好多人會考慮買樓退休，亦有不少人近年購買大灣區發展一樣。」亦坦言較多投訴，是關於購買內地及英國的物業。

+ 5

記者好奇林定國本身有否投資海外物業時，他即耍手擰頭的說沒有，「我覺得買樓投資大，會有好多考慮，我多憂慮就唔會諗住就咁買海外樓了，海外樓我見唔到，我鐘意買見到實物既野！」而他本身跟太太於港購有物業自住。他亦提到，雖自己並非參與投訴調查項目，但作為為苦主提供法律意見時感觸良多，認為不少人將畢生積蓄投資物業，望有所保值，一旦因不同原因而交易不成，並有財務損失實太無奈。

+ 5

消費者委員會昨（28日）公布要求監管在港銷售海外一手樓的報告，指近年有關投訴飆升，香港消費者平均損失36.8萬港元，涉及的物業則平均價值約180萬港元。研究向政府提出五大建議，包括收緊《地產代理條例》的豁免令，要求境外一手樓銷售須由持牌代理或營業員進行、亦即發展商不能直接在港銷售、將現行對樓宇廣告和資料的規管擴展至海外物業，以及就留位費引入冷靜期。